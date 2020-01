556 Plätze stehen in den vier Senioreneinrichtungen der SBO momentan zur Verfügung. Durch Um- und Neubauten steigt diese Zahl bis 2022 auf insgesamt 722 Plätzen.

Der Ersatzbau für das Haus an der Grabelohstraße, der an der Krachtstraße entsteht, wird im November 2020 fertiggestellt. Im Februar 2021 soll das neue Haus am Beisenkamp bezogen werden, im November 2021 das Haus an der Dördelstraße folgen. Mitte 2022 soll schließlich der Neubau an der Sommerdellenstraße mit 92 Plätzen stehen.

Ausbau des Angebots bis Mitte 2022