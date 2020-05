Autokino am Kemnader See ist für viele Besucher Premiere

Bochum/Witten. Das von der WAZ präsentierte Autokino am Kemnader See eröffnet mit rund 500 Zuschauern. Nicht nur der Film auf der Leinwand ist ein Hingucker.

Der Film hat zwar noch nicht angefangen, aber Melissa Meurel und Caro K. haben es sich im Auto schon einmal mit Pizza gemütlich gemacht. Ihre Sicht auf die rund 200 Quadratmeter große Leinwand ist frei, die nächste Autotür mindestens 1,50 Meter entfernt. „Endlich mal Corona entfliehen“, sagen die Beiden durch die Scheibe ihres Kleinwagens und lachen. Das neu eröffnete Autokino am Kemnader See, auf der Fläche, wo sonst das Zeltfestival stattfindet, gibt ihnen die Chance dazu.

Übliche Kinos sind seit Wochen geschlossen. Dabei ist der Auftaktfilm „Bang Boom Bang“ ist für die Beiden gar keine Premiere. „Den habe ich schon ein paar Mal gesehen, aber so ein Klassiker geht immer“, sagt Meurel. Das Geschehen auf der Leinwand vom Auto aus zu verfolgen - das ist die eigentliche Premiere.„Vielleicht wäre man ohne die Krise nie ins Autokino gefahren. Wir haben den ganzen Fußraum voller Süßigkeiten“, freuen sich die Freundinnen.

Kinoerlebnis und Hingucker für Autofans

Es gibt außerdem noch mehr zu sehen, als den Ruhrpott-Kultfilm: Zwischen Golf Kombi, Ford Focus oder Opel Astra reihen sich Hingucker für Autofans. Silke Kessler und Klaus Peske sind beispielsweise in ihrem Chevrolet Caprice gekommen. Auf roten Ledersitzen lassen sie sich schon einmal die Snacks aus dem Drive in schmecken. „Wir hatten keine lange Wartezeit, uns wurde direkt ein Parkplatz zugewiesen“, freut sich Kessler. Auch die Preise – 9,95 Euro pro Kinokarte und 10,90 Euro für ein Menü aus zwei Getränken und zwei Snacks findet sie „völlig in Ordnung“.

Barbara Luther ist mit Natascha Below im Mercedes /8er gekommen. „In so einem Auto ist das Flair noch einmal ganz anders“, sind die beiden sich sicher. Nur einen Haken gibt es: „Ich bin nicht sicher, ob das alte Autoradio die Frequenz empfangen kann“, sagt Luther. Denn auf Frequenz 106 wird der Ton passend zum Film übertragen. Auf der Rücksitzbank hat sie deshalb zur Sicherheit neben Nussmischung und Apfelschorle auch ein extra Radio verstaut. „Ich habe nicht so viele Gelegenheiten, mein Auto auszufahren – da bot das Autokino einen guten Anlass“, sagt Uli Schade, der in einem hellblauen Cadillac Eldorado von 1959 gekommen ist.

Filmauswahl soll alle Generationen bedienen

Für den Kinospaß muss es natürlich kein ausgefallenes Auto sein: „Man muss immerhin nicht neben Leuten sitzen, die man nicht kennt“, sagt Lisa Rosendahl. Begleiter David Rosendahl fragt sich, warum vorher noch niemand auf die Idee gekommen ist. „Hier ist doch massig Platz und der Kemnader See ist für Bochumer und Wittener gut erreichbar“, so Rosendahl.

Autokino am Kemnader See •Am 07.05 geht es weiter mit „König der Löwen“, es folgen „Das perfekte Geheimnis“ (08.05), „Joker“ (09.05), „Pulp Fiction“ (10.05), „Eiskönigin 2“ (11.05), „Parasite“ (12.05), „Bad Boys for life“ (13.05). Einlass jeweils ab 19.30 Uhr, Filmbeginn gegen 21.15 Uhr. •Die Corona-Krise macht auch für das Autokino besondere Auflagen notwendig: Alle Mitarbeiter tragen Mundschutz und Handschuhe, Türen und Fenster müssen verschlossen bleiben. •Weitere Infos unter: www.autokino-ruhr.info

Auch alteingesessene Bang-Boom-Bang Fans hat das Autokino angezogen: Oli Slatosch und Dani Sango haben es sich mit Fleischwurst-Brötchen in ihrem Kleinwagen bequem gemacht. „Den Film habe ich schon 20 Mal gesehen, aber im Autokino ist das noch einmal etwas anderes“, sagt Slatosch.

Regisseur stolz, dass Bang Boom Bang den Auftakt macht

Regisseur Peter Thorwarth freut sich über solche Worte. „Ich bin schon stolz, dass Bang Boom Bang den Auftakt macht“, so der 48-Jährige, der ebenfalls zur Eröffnung gekommen ist. Damit am Ende für alle etwas im Programm ist, hat Veranstalter Holger Schmidt eine Filmauswahl getroffen, die alle Generationen bedienen soll. Bis Anfang Juni stehen beispielsweise noch „Pulp Fiction“, „Eisprinzessin“ oder „Parasite“ auf dem Programm.

Aber damit nicht genug: „Wir wollen das Format ausbauen und nicht nur für Filme nutzen. Comedy-Veranstaltungen sind bereits geplant und am Pfingstsonntag ist sogar ein Gottesdienst angedacht“, berichtet Schmidt. Mit nur drei Wochen Planung hat er mit seiner Marketingagentur „Lifestyle & Friends“ das Autokino auf die Beine gestellt. „Die Leute sind freundlich und es gibt keine Diskussionen“, berichtet Einweiser Janis Braml. Hier und da eine Erinnerung an die Mundschutzpflicht außerhalb des Autos, ein wenig Gemecker über das große Auto in der vorderen Reihe – aber so angeheizt wie dieser Tage im Supermarkt ist die Stimmung lange nicht.