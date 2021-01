Backwerk-Filiale im Hauptbahnhof Bochum neu eröffnet

Bochum Im Hauptbahnhof Bochum hat eine Backwerk-Filiale neu eröffnet. Neben Backwaren und Kaffee gibt es auch frisch gemachten Smoothies und Säfte.

Im hat eine Filiale der Selbstbedienungs-Bäckerei "Backwerk" eröffnet. Sie befindet sich aus der Eingangshalle kommend unmittelbar auf der linken Seite der Bahnhofhalle. Zu kaufen gibt es neben Brötchen und Kaffee auch frisch gemachte Smoothies und Säfte, die in einer Saftbar auf Kundinnen und Kunden warten, teilt eine Sprecherin mit.

Eröffnet hat die Filiale im Dezember und folgt auf das Geschäft "Frooters", wo es unter anderem Frozen Jogurt, Smoothies und frische Früchte gab. Das Unternehmen äußerte sich auf Anfrage jedoch nicht dazu, warum die Filiale geschlossen wurde.

Öffnungszeiten von Backwerk im Hauptbahnhof Bochum

Die neue Backwerk-Filiale hat folgende Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 6 bis 19 und am Sonntag von 7 bis 14 Uhr. Nach dem Lockdown sollen diese Öffnungszeiten gelten: Montag bis Freitag 5 bis 21 Uhr, am Samstag von 6 bis 21 und am Sonntag von 7 bis 20 Uhr.

