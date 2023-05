Kabeldiebstahl – Zugverkehr bei Bochum erneut lahmgelegt

Bochum. Wieder geht nichts im Bahnverkehr von und nach Bochum: Die Strecke ist gesperrt, Grund ist erneut ein Kabeldiebstahl. Was bislang bekannt ist.

Keine Woche ist vergangen seit dem , da ist der Bahnverkehr von und nach Bochum erneut lahmgelegt: Am Montagmorgen (8. Mai) ist die Strecke zwischen Wattenscheid und Bochum Hbf gesperrt, Grund ist nach Angaben der Bundespolizei wieder Vandalismus an der Strecke.

Die betrieblichen Auswirkungen seien „sehr groß“, sagt ein Bahnsprecher. Sowohl der Fern- als auch der Regionalverkehr seien betroffen. Wie lange die Störung noch andauern werde, könne man derzeit noch nicht absehen.

Bahnstörung bei Bochum: Diese Züge sind betroffen

Betroffen sind die folgenden Linien:

RE 1 (RRX) : Die Züge werden zwischen Essen Hbf und Dortmund Hbf mit Ersatzhalten in Herne und Gelsenkirchen Hbf umgeleitet.

: Die Züge werden zwischen Essen Hbf und Dortmund Hbf mit Ersatzhalten in Herne und Gelsenkirchen Hbf umgeleitet. RE 6 (RRX) und RE 11 (RRX) : Die Züge werden ohne Halt zwischen Essen Hbf und Dortmund Hbf umgeleitet.

und : Die Züge werden ohne Halt zwischen Essen Hbf und Dortmund Hbf umgeleitet. RE 16, RB 40, RB 46 : Der Betrieb wird bis auf Weiteres eingestellt.

: Der Betrieb wird bis auf Weiteres eingestellt. S 1: Die Züge aus Richtung Solingen enden und beginnen in Essen Hbf. Zwischen Essen Hbf und Dortmund Hbf fällt der Verkehr aus. Die Bahn hat einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Essen Hbf und Dortmund Hbf eingerichtet.

Bochum: Kabeldiebe beschädigten wieder Glasfaserkabel

Wie eine Sprecherin der Bundespolizei auf WAZ-Nachfrage mitteilt, sind ersten Erkenntnissen zufolge in Höhe Bochum-Ehrenfeld Kabel entwendet worden. Mutmaßlich hatten es die Täter demnach auf Kupferkabel abgesehen.

Mitarbeitende der Deutschen Bahn hätten gegen 3.30 Uhr „mehrere Störungen im Betriebsablauf rund um Bochum“ festgestellt, berichtet die Bundespolizei. Deren Ursprung habe auf einen Streckenbereich nahe dem Haltepunkt Bochum-Ehrenfeld eingegrenzt werden können. „Einsatzkräfte stellten dort, nahe der Strecke, mehrere durchtrennte Kabel in zuvor aufgehebelten Kabelschächten fest“, heißt es weiter.

Kabeldiebstahl bei Bochum: Bundespolizei sucht Zeugen

Neben einigen Metern Kupferkabel seien auch Lichtwellenleiter-Kabel (Glasfaserkabel) beschädigt worden. Diese stellten die digitale Kommunikation der Stellwerke untereinander sicher. Ermittler der Bundespolizei werteten nun die Spuren am Tatort aus, heißt es. Auch Techniker der Bahn seien im Einsatz, so die Bundespolizeisprecherin.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: „Wer kann Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen, die sich in der Nacht (8. Mai) zwischen 2.45 Uhr und 3.30 Uhr nahe dem Kleingartenverein „Bergmannsheil“ und der Hüttenstraße aufgehalten haben?“ Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Der Haltepunkt Ehrenfeld aus der Luft (Archivbild): Am oberen Bildrand ist gut zu erkennen, dass hier mehrere Bahngleise nebeneinander herführen. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Service

Kabeldiebstahl: Tatort in der Nähe vom Tatort vom vergangenen Dienstag

Am vergangenen Dienstag, 2. Mai, hatte ein Stellwerkausfall infolge von Vandalismus an der Strecke den Zugverkehr rund um Bochum fast den ganzen Tag lang lahmgelegt. Ab kurz nach 7 Uhr am Morgen fuhr bis in die Nacht hinein kein Zug von und nach Bochum und Wattenscheid. Die Ermittler suchen Zeugen, die am Haltepunkt Ehrenfeld etwas beobachtet haben.

Der Tatort im aktuellen Fall liege an einer anderen Linie und an einem anderen Strecken-Kilometer als jener am 2. Mai, erklärte die Bundespolizeisprecherin. Aber: Beide Tatorte seien in der Nähe voneinander, befänden sich innerhalb eines Radius’ von etwa 500 Metern.

Auch . Damals war der Tatort ebenfalls nahe dem Haltepunkt Ehrenfeld. Die Bahn sprach im Anschluss von einem .

Der Bochumer Hauptbahnhof ist zum zweiten Mal binnen einer Woche vom Zugverkehr abgeschnitten. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

