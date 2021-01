Auf der Kreuzung Universitätsstraße/Brenscheder Straße in Bochum-Wiemelhausen wird weiterhin gebaut. Dieses Foto entstand beim Einrichten der aktuellen Baustelle. Derzeit ist nur die Einfahrt von der Universitätsstraße in die Brenscheder Straße möglich.

Baustelle Baustelle in Bochum-Wiemelhausen verzögert sich erneut

Bocum-Wiemelhausen Die Baustelle an der Ecke Universitätsstraße/Brenscheder Straße in Bochum-Wiemelhausen dauert länger als geplant. das Ende ist offen.

Auf Facebook wurde schon gefragt, ob die Einfahrt von der Universitätsstraße in die in Bochum-Wiemelhausen wieder frei sei. Nun gibt es die Antwort, die viele Wiemelhauser nicht freuen wird: Nein, die Bauarbeiten dauern weiterhin an.

Denn witterungsbedingt kommt es zu Verzögerungen bei den Asphaltarbeiten. Dies teilen die Stadtwerke Bochum mit. Aufgrund der widrigen Bedingungen konnten die Arbeiten nicht wie geplant bis Ende dieser Woche abgeschlossen werden. Die Asphaltierung werde vorgenommen, sobald dies die Witterung zulässt. Bis dahin ist eine Einfahrt von der Universitätsstraße in die Brenscheder Straße in Wiemelhausen weiter nicht möglich.

Hintergrund ist der auf einer Länge von 3,5 Kilometern vom ehemaligen RWE-Kraftwerk über die bis zur Markstraße. Sie dient dazu, die Versorgungssicherheit für die Fernwärme-Kunden im Bochumer Süden zu erhöhen und das Versorgungsgebiet an das Fernwärme-Verbundnetz Rhein-Ruhr anzubinden. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf rund zwölf Millionen Euro.

Das Vorhaben wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.

