Bei der Wattenscheider Brücke brennt trotz Corona ein Licht

Die Anlaufstelle des Vereins Brücke befindet sich an der Westenfelder Straße in Wattenscheid.

Wattenscheid. Der Verein der Freunde und Förderer psychisch Erkrankter in Wattenscheid bietet auch in der Pandemie Unterstützung an und vermittelt Kontakte.

Die übliche Betreuung der Gruppe wurde auf zwei "Schichten" aufgeteilt, damit unter Corona-Auflagen nicht zu viele Menschen aufeinander treffen. "Es läuft alles etwas anders als gewöhnlich, aber wir haben immerhin geöffnet", stellt Angelika Koch klar. Die Leiterin der "Brücke", Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Erkrankte e.V. an der Westenfelder Straße 52 in Wattenscheid, freut sich, "so ein starkes Signal senden zu können".

Zwei Monate war die Einrichtung zu Beginn der Kontaktbeschränkungen von März bis Mai 2020 geschlossen, seitdem kann wieder eine Betreuung angeboten werden, wenn auch eingeschränkt. "Hier brennt weiter Licht", unterstreicht Koch für ihr Team, "wir erfüllen den Versorgungsauftrag des Landschaftsverbandes, und auch die Stadt Bochum hat der Öffnung zugestimmt, weil es schließlich um Menschen geht, die ohnehin schon teilweise isoliert leben."

"Die Belastungen sind höher geworden"

Auch bei der Brücke geht das selbstredend nicht ohne ein Hygienekonzept, außerdem weiß das Team aus vielen Anfragen, dass die "Stammkunden" besondere Angst vor Infektionen haben und nun auch besondere Schwierigkeiten, beispielsweise mit Bus und Bahn zu fahren. "Die Belastungen sind höher geworden, deshalb sind sie dankbar, dass wir wenigstens ein bisschen Normalität bieten können. Unter Menschen, die dieselbe Sprache für ihre Probleme sprechen."

Die Maximalzahl an Besuchern ist auf etwa zehn reduziert worden, die Gruppen werden zeitversetzt und geteilt angeboten. "Auch Einzelgespräche sind nach Absprache möglich, vor allem ist es wichtig zu zeigen, es sind immer Leute da", erklärt Angelika Koch. "Wir weisen hier niemanden ab", hält sie den steigenden Fallzahlen entgegen, die durch die Verunsicherung und Kontaktsperren in der Corona-Krise auftreten. Manches kann per Telefongespräch abgefangen werden, wer Hilfe braucht, bekommt auch Kontakt zu uns ohne einen persönlichen Besuch. "Nur nicht mehr so face-to-face", meint sie, "dann eben verstärkt per E-Mail oder WhatsApp."

Mehr zum Verein unter Tel. 02327/ 186 96, im Internet auf www.die-bruecke-bochum.de und per E-Mail an die_bruecke_e_v@t-online.de .

