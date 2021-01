Bochum 2021: Müllabfuhr und Straßenreinigung werden teurer

Bochum. Kein Jahr ohne Kostenanstieg. Da macht auch 2021 keine Ausnahme. In Bochum steigen u.a. Gebühren für Müllabfuhr und Straßenreinigung.

Neues Jahr, neue Gebühren, Steuern und Preise für die Bochumerinnen und Bochumer. Da macht auch das Jahr 2021 keine Ausnahme. Viele Gebührenveränderungen wurden beim Beschluss des Doppelhaushalts 2020/21 für die Stadt Bochum bereits Ende 2019 beschlossen. Hier die Übersicht.

Abfallgebühr

Um 11,30 Euro teurer wird die Abfallgebühr für Nutzer einer 120-Liter-Restmülltonne. Die jährliche Gebühr steigt vom 1. Januar an von bislang 301,50 Euro auf 312,80 Euro. Für Haushalte, in denen eine 60-Liter-Restmülltonne und eine 60-Liter-Biotonne genutzt wird, steigen die Gebühren lediglich um 5,70 Euro auf 156,40 Euro für die Restmülltonne. Die Gebühr für die 60-Liter-Biotonne liegt weiterhin bei 30 Euro.

Abwassergebühr

Die Kosten für die Entsorgung des Abwassers sollen in diesem Jahr nahezu konstant bleiben. Familie Mustermann würde nach den Berechnungen der Stadt in einem Vier-Personen-Haushalt mit einem Wasserverbrauch von 200 Kubikmetern und 130 Quadratmetern befestigter Grundstücksfläche weiterhin 500 Euro pro Jahr bezahlen.

Straßenreinigung

Um 3,8 Prozent wächst der Gebührenbedarf der Stadt 2021 für die Reinigung öffentlicher Straßen. In welcher Höhe sich das für den einzelnen Gebührenzahler auswirkt, hängt ab von seiner Adresse. Die Gebühr für die Straßenreinigung richtet sich nach Art der Straße und Umfang der Reinigung. In der Reinigungsklasse B1 (Straße mit Gehweg) steigt die Gebühr auf nun 8,47 Euro je Meter statt bislang 8,16 Euro.

Grundsteuer

Weiterhin konstant bei 645 Prozentpunkten bleibt die Grundsteuer B, mit der Abgaben auf Grundstücke und Gebäude erhoben werden. Sie ist hinter der Gewerbesteuer und der anteiligen Einkommenssteuer die drittgrößte Steuereinnahme einer Kommune.

Gewerbesteuer

Unverändert bleibt auch der Er liegt damit weiter bei 495 Prozentpunkten.

Friedhofsgebühren

Stabil bleiben die Friedhofsgebühren. Wie schon im vergangenen Jahr betragen die Kosten für ein Reihengrab 2265 Euro. Eine Urnenreihengrabstätte kostet weiterhin 1340 Euro.

Parkgebühr

Auf bleibt es bei den bereits 2019 beschlossenen Tarifen: 35 Cent je 15 Minuten im Kernbereich der Innenstadt (Tarifzone I) und 35 Cent je 20 Minuten in Tarifzone II (Randbereich).

Musikschule

Um bis zu zehn Prozent steigen die Kosten für den Unterricht in der Musikschule; allerdings erst vom 1. August 2021 an. Da in Folge der Corona-Pandemie der Musikschulunterricht 2020 nur "lückenhaft und unvollständig" angeboten werden konnte, würde eine frühere eine Erhöhung " auf mangelnde Akzeptanz bei den Nutzern" stoßen, heißt es dazu in einer Verwaltungsvorlage. So kostet der Gruppenunterricht für ein Kind (45 Minuten pro Woche) von August an 34 Euro statt 32 Euro je Monat kosten. Der Preis für den Einzelunterricht steigt von 82,50 Euro auf 88,50 Euro.

Gas, Wasser, Strom

Tiefer in die Tasche greifen müssen Kunden der Stadtwerke Bochum 2021 für Kunden mit einem Basis-Vertrag und einem durchschnittlichen Verbrauch von 7500 Kilowattstunden im Jahr müssen 2021 mit einer monatlichen Mehrbelastung von etwa 3,38 Euro brutto rechnen. Die Preise für Strom und Wasser bleibt zunächst stabil. Beide hatten die Stadtwerke Anfang 2020 angehoben.

Erstattung für Kinderbetreuung

Keine Veränderungen gibt es vorläufig auch bei der Hundesteuer, beim Eintritt in Frei- und Hallenbad, beim Taxi-Tarif und den Gebühren für Kinderbetreuung und Offenen Ganztag. Allerdings dürfen Eltern, deren Kinder in der Kita oder im Offenen Ganztag betreut werden, zumindest im Januar mit einer Erstattung der Gebühren rechnen.

