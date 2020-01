Blaulicht Bochum: 37-Jähriger rast unter Drogen in gestohlenem Auto

Bochum. Angetrunken, unter Drogen und zu schnell fuhr ein 37-Jähriger aus Bochum in einem geklauten Auto. Die Polizei erwischte ihn nach einer Verfolgung.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: 37-Jähriger rast unter Drogen in gestohlenem Auto

Mächtig viel Ärger hat ein 37-jähriger Mann aus Bochum mit der Polizei. Die hatte ihn am Freitag auf der A44 in Fahrtrichtung mit Tempo 130 km/h gesehen – erlaubt sind 80 km/h, und wollte ihn stoppen.

Doch der Mann gab Gas. Er flüchtete über die A43, fuhr an der Anschlussstelle Laer ab und dann durch das Stadtgebiet. Unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln, „glücklicherweise ohne, dass andere Verkehrsteilnehmer zu Schaden kamen“, so die Polizei, wurde er schließlich in einer Sackgasse gestoppt. Dort zeigte sich der Mann dann sehr redselig.

Er räumte ein, keinen Führerschein zu haben und dass der Wagen, den er sich von einem Bekannten geliehen habe, gestohlen sei. Außerdem habe er Amphetamine konsumiert und kurz vor der Kontrolle zwei Kräuterliköre getrunken. Angaben, die die 38-jährige Beifahrerin aus Bochum bestätigte. Sie zeigte den Beamten die fast geleerte Verpackung des Kräuterlikörs, aus dem zwei Fläschchen fehlten. Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Bochum

Das Fahrzeug, ein Toyota, wurde ebenso sichergestellt wie die Kennzeichen, die nicht zu dem Auto gehörten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamine. Ein Arzt nahm auf der Polizeiwache drei Blutproben von dem 37-Jährigen zur Feststellung von Alkohol und Drogen.

Nun laufen gegen den Mann Ermittlungen wegen Kfz- und Kennzeichendiebstahls, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Verstoßes gegen das Kraftfahrtsteuergesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verdacht der Verkehrsunfallflucht und des Geschwindigkeitsverstoßes.