Bochum: 53-Jähriger wegen Attacke auf Kleinkind vor Gericht

Das Justizzentrum Bochum mit seinem Saaltrakt am Ostring.

Bochum. Wegen eines Angriffs auf ein Kleinkind in Bochum steht steht ein 53-Jähriger vor dem Landgericht. Er soll in die geschlossene Psychiatrie.

Ein 53-jähriger Mann soll ein 19 Monate altes Mädchen aus einem Kinderwagen gehoben und auf den Gehweg in Bochum geschleudert haben. Seit Montag steht er vor dem Landgericht.

Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als versuchten Mord. Wegen Heimtücke und niedrigen Beweggründen, beides Mordmerkmale. Weil der Mann aber wegen einer paranoiden Schizophrenie gar nicht schuldfähig sein soll und damit auch nicht bestraft werden könne, soll er auf unbefristete Zeit in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen werden. Zum Schutz der Allgemeinheit.

Kind erlitt keine schwere Verletzungen

Laut Antragsschrift der Staatsanwaltschaft soll der Gelsenkirchener das ihm völlig fremde Kind am 27. Juli 2019 auf der Hordeler Straße in Hofstede im Kinderwagen neben dem Auto seiner Familie gesehen haben, es dort einfach herausgenommen, in die Luft geschleudert und zu Boden geworfen haben. Verletzt worden sein soll das Kind äußerlich höchstens leicht.

Der Beschuldige selbst bestätigt die Attacke, schildert sie aber deutlich abgeschwächt: Er habe das Kind über den Boden geschleift und dann fallengelassen.

Vor der Tat soll er zuletzt auf der Straße gelebt haben. Mit dem Angriff auf das Kind habe wieder weg von der Straße gewollt. Das gelang ihm: Schon jetzt ist er in einer Psychiatrie untergebracht.

