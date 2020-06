Bochum: Alles muss raus zum Neustart im Schauspielhaus

Viele haben nicht mehr daran geglaubt, das Theater war aber immer hoffnungsvoll. Nun steht fest: Das Schauspielhaus öffnet wieder. Die Spielzeit wird nicht Corona-bedingt abgebrochen, sondern im reduzierten Rahmen zu Ende gespielt. Eine sehr gute Nachrichte für Bochums Theaterfreunde! Die WAZ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Relaunch.

Was gibt’s zu sehen?

Intendant Johan Simons zeigt eine Neuinszenierung von Elias Canettis „Die Befristeten“, es gibt sechs Vorstellungen, die Premiere steigt am Mittwoch, 10. Juni, um 19.30 Uhr. In seinem 1952 entstandenen Drama fragt Canetti nach dem Wert des Alters, nach Nähe und Vereinzelung, nach Vertrauen und Misstrauen. In schlaglichtartigen Szenen, entstanden in kurzer Probenzeit mit mehreren Schauspielern, entfaltet sich ein Menschheitskaleidoskop, das uns über unseren Umgang mit dem Tod nachdenken lässt. Wie sähe unser Leben mit einer klar definierten Altersgrenze aus? Sind wir bereit, aus Todesangst Einschränkungen unserer Freiheit in Kauf zu nehmen? – In Corona-Zeiten eine hoch relevante Frage.

Außerdem stehen eine überarbeitete Fassung von Simons‘ gefeierter „Penthesilea“ mit Sandra Hüller und Jens Harzer (zum offiziellen Spielzeitende am 28. Juni) sowie vier Repertoire-Vorstellungen von Harold Pinters „Asche zu Asche“ (Regie: Koen Tachelet) auf dem reduzierten Spielplan.

13 Wochen war das Schauspielhaus zwangsweise geschlossen, wie soll der Neustart gelingen?

Durch einen umfangreichen Umbau des Zuschauerraums im Großen Haus, der seit der vergangenen Woche läuft. „Kontaktloses Theater“ lautet die Devise. Es werden einige Sitzreihen entfernt, sowie bei vielen Sitzen die Sitzflächen abmontiert. Zudem müssen einige neue Geländer in den Zuschauerraum eingezogen werden, damit es durch den Ausbau der Sitzreihen keine Stolperfallen gibt. Die Sitzreihen und -flächen werden im Materiallager des zwischengelagert. Die Schauspieler bewegen sich zwischen den Zuschauern, was wegen der „Leere“ des Hauses zu keinen ansteckenden Problemen führen sollte. Denn statt der üblichen 820 Zuschauer werden nur 57 („Die Befristeten“) bzw. 95 Plätze („Erinnere Dich, Penthesilea“) sowie jeweils 56 Plätze „Asche zu Asche“ zur Verfügung stehen. Die Kammerspiele und die Zeche 1 werden in dieser Spielzeit nicht mehr bespielt.

Auf welcher rechtlichen Basis erfolgt die Wiedereröffnung?

Die Wiedereröffnung wurde eng mit der Stadt Bochum abgestimmt. Rechtliche Basis ist die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 („Coronaschutzverordnung“) des Landes NRW, in der ab dem 30. Mai 2020 gültigen Fassung.

Wie werden die Corona-Schutzmaßnahmen aussehen?

Wichtigstes Mittel ist die radikal reduzierte Zuschauerkapazität zur Einhaltung der Mindestabstände. Zu enger Kontakt soll auf jeden Fall vermieden werden. Deshalb gibt es auch keine Pausen, um Ansammlungen im Foyer zu vermeiden. Auch der Getränkeverkauf ist eingestellt, aber es wird kostenlos Mineralwasser in Flaschen zur Selbstbedienung bereit stehen. Eine beschilderte bzw. auf dem Boden markierte Wegführung sowie Abstandsmarkierungen helfen bei der Orientierung. Im Eingangsbereich befinden sich Handdesinfektionsständer, das Umluftsystem des Theaters läuft im 24-Stunden-Betrieb. Wer mal „muss“, sollte sich auf Einschränkungen einstellen: Das Einlasspersonal wird sicherstellen, dass die sanitären Einrichtungen jeweils nur von einer Person genutzt werden. Ganz wichtig: Zu jeder Zeit herrscht im gesamten Schauspielhaus Maskenpflicht!

Wie kommt man an Karten?

Ungewöhnliche Zeiten ermöglichen ungewöhnliche Angebote: Sämtliche Aufführungen werden bei freiem Eintritt angeboten. Wer dabei sein möchte, sollte wegen des eingekürztem Platzangebots fix sein: Die kostenlose Kartenreservierung startet am Mittwoch, 3. Juni, um 10 Uhr. Karten können montags bis freitags zwischen 10 und 16 Uhr ausschließlich telefonisch an der Theaterkasse unter 0234/3333-5555 bestellt werden.

>>> Zur Person: Wer war Elias Canetti?

Der Schriftsteller Elias Canetti (1905-1994) wurde für sein literarisches und dramatisches Werk 1981 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Er verfasste Romane („Die Blendung“), Bühnenstücke, Essays und Reiseberichte, Tagebücher und Abertausende von Aufzeichnungen sowie das philosophische Werk „Masse und Macht“.

Canetti versuchte schreibend jene Auswirkungen zu erforschen, die die grundlegende Erkenntnis des Menschen mit sich bringt: die Unausweichlichkeit des Todes für das Leben des Einzelnen.

