Bochum: Anmeldung für Bad-Besuch ist auch am Telefon möglich

Bochum Nur per Anmeldung im Internet sollte ab Juni ein Besuch in den Bochumer Bädern möglich sein. Nach Kritik von Senioren wird jetzt nachgebessert.

Wenn im Juni die Hallen- und Freibäder in Bochum wieder öffnen, können sich die Besucher auch telefonisch anmelden. "Allerdings nur in Ausnahmefällen", betont Kai Krischnak, Sprecher des Badbetreibers "Wasserwelten Bochum".

Um den Corona-Schutzbestimmungen zu folgen, wird die Besucherzahl in den Bädern in diesem Sommer beschränkt: auf 400 in den Freibädern (500 in Wattenscheid) und 40 in den Hallenbädern (im Uni-Bad 70). Auch das ist in Corona-Zeiten vorgeschrieben.

Telefonische Anmeldung direkt im Bad

Bei der Vorstellung der neuen Regeln am Donnerstag war ausschließlich von Online-Anmeldungen ab zwei Tage vor dem geplanten Besuch auf www.wasserwelten-bochum.de die Rede. "Und was ist mit Bochumern, die kein Internet haben? Bleiben die außen vor?", fragt WAZ-Leserin Ilse Römer (71) in Langendreer, die auf ihr Bahnenschwimmen zweimal pro Woche keinesfalls verzichten will.

Auf WAZ-Anfrage besserten die "Wasserwelten" am Freitag kurzfristig nach. Kai Krischnak: "Wer keinen Online-Zugang hat, auch nicht über die Familie oder Freunde, kann sich auch telefonisch anmelden: und zwar direkt im gewünschten Bad. Die Erfassung der Daten erfolgt dann vor Ort." Dringende Bitte der "Wasserwelten": Keinesfalls ohne Anmeldung kommen!

Start am 9. Juni in zwei Bädern

Start in den Freibädern Hofstede (0234/54 50 42 62) und Langendreer (0234/54 50 43 12) ist am 9. Juni, in Linden (0234/54 50 42 12) und im Wellenbad Wattenscheid (02327/36 94 512) am 24. Juni. Die Hallenbäder in Hofstede und Linden folgen am 17. Juni, in Langendreer und Querenburg (0234/54 50 44 12) am 24. Juni. Das Freibad Werne ist wegen der Sanierung geschlossen.