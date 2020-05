Bochum: Anton Klopotek singt das Steiger-Lied auf Englisch

In Zeiten großer Corona-Sorgen ist der Bochumer Comedian und Musiker Anton Klopotek auf eine schöne Idee gekommen: Der beliebte Ruhrpott-Barde hat das legendäre Steiger-Lied in einer neuen Version veröffentlicht: auf Englisch.

"Gerade in dieser nicht einfachen Zeit hören und singen die Menschen im Ruhrgebiet das Steiger-Lied", sagt Klopotek. "Seit Wochen erlebt unsere Hymne einen ungewöhnlichen Boom." Das traditionelle Lied der Begleute kennt man nicht nur im Ruhrgebiet, sondern auch im Saarland und im Erzgebirge.

Wenn Grönemeyer das Steiger-Lied anstimmt

Auch aus einigen Fußballstadien ist die einprägsame Melodie zu Hause – und wenn Herbert Grönemeyer bei seinen Konzerten den "Bochum"-Klassiker mit dem "Steiger"-Intro startet, dann steht selbst hartgesottenen Männern die Tränen der Rührung in den Augen.

Mit seiner englischen Fassung möchte Anton Klopotek, der mit bürgerlichem Namen Wolfgang Arnold heißt, dem 300 Jahre alten Steiger-Lied seine Wertschätzung entgegen bringen: "So wird unser 'Glück auf' in Zukunft auch für die Kumpel in anderen Ländern als 'good luck' zu hören sein", so Klopotek. In diesem Sinne: "Good luck, good luck, the miner comes..."

Die CD gibt's bei Aktiv-Musik-Point in der Citypassage sowie als Download im Internet.