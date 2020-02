Bochum: Auf Mutter eingestochen – Haftantrag für 16-Jährige

Mit elf Jahren fing die heute 16-jährige Bochumerin an, im Beisein ihrer Mutter Alkohol und Drogen zu nehmen. Wenn sie betrunken war, soll sie mehrfach ausgerastet sein. Das eskalierte so weit, dass sie laut Staatsanwaltschaft ihrer Mutter (46) ein Messer in die Brust stach.

Dreieinhalb Jahre Jugendhaft wegen gefährlicher Körperverletzung forderte am Freitag Ankläger Danyal Maibaum vor dem Landgericht Bochum.

Der Fall ist ein ganz großes Familiendrama. Die Mutter, die schwer suchtkrank ist, wurde vor wenigen Wochen wegen Gewalttaten in Bochum zu fünf Jahren Haft verurteilt. Gleichzeitig wurde auch ihre Tochter angeklagt, in einem anderen Prozess.

„Du bringts mich um! Du bringst mich!“

Am 3. Mai 2019 soll die damals 15-Jährige mit ihrer Mutter in deren Wohnung in Hiltrop nach dem gemeinsamen Konsum von Alkohol und Drogen in handfesten Streit geraten und dann aus der Küche ein Messer mit zwölf Zentimeter langer Klinge geholt haben. „Du bringts mich um! Du bringst mich!“, soll die Mutter gerufen haben, als die Tochter zugestochen habe. Die Mutter wurde notoperiert. Die Tochter soll ihr auf der Wache noch einen hasserfüllten Fluch hinterhergeschleudert haben.

Am Tag danach lag auch die Tochter auf der Intensivstation. An der Brückstraße geriet sie mit einem Bein unter einen anfahrenden Linienbus und wurde überrollt. Zwei Monate wurde sie stationär behandelt. Danach kam sie in eine geschlossene psychiatrische Klinik, wo sie bis heute vorläufig untergebracht ist.

Vor allem Polizisten wurden extrem ordinär beleidigt und bespuckt

Die Messerattacke ist nicht die einzige Straftat, wegen der sie verurteilt werden soll. Laut Ankläger hatte sie jeweils unter schwerem Alkoholeinfluss immer wieder Polizisten, einen Rettungssanitäter und weitere Zeugen attackiert: mit extrem ordinären Beleidigungen, heftigem Spucken, Tritten. Die Vorfälle waren absolut hässlich und erniedrigend. Im Prozess sagte sie, sie könne sich an nichts erinnern. In den Strafantrag ist eine Vorstrafe (ein Jahr Jugendstrafe) mit eingerechnet.

Staatsanwalt Maibaum betonte, dass sie in „erschreckenden“ Verhältnissen aufgewachsen sei. Die Mutter hat das Sorgerecht längst verloren.

„Ich möchte wirklich eine Therapie machen“

Parallel zur Haft beantragte Maibaum die Unterbringung in einer geschlossenen Entziehungstherapie. Die Angeklagte: „Ich möchte wirklich eine Therapie machen und werde alles versuchen, dass ist das schaffen werde.“

Das Urteil ergeht am 6. März.