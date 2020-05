Bochum: Autofahrer hatte nie einen Führerschein - Anzeige

Die Bereitschaftspolizei stoppte den Autofahrer auf der Herner Straße in Bochum. Danach war die Fahrt für ihn zu Ende.

Bochum Die Polizei in Bochum hat einen Mann erwischt, der ohne Fahrerlaubnis und mit manipuliertem Nummernschild unterwegs war. Zudem nimmt er Drogen.

Polizisten haben in Bochum einen Autofahrer (27) aus dem Verkehr gezogen, der noch nie einen Führerschein besessen hatte. Außerdem war sein Kennzeichen manipuliert.

Das Auto fiel der Polizei am Montag gegen 15.20 Uhr auf der Herner Straße auf. Es fuhr vor dem Streifenwagen her. Auf dem Nummernschild sprang den Beamten eine kleiner schwarzer Klebestreifen ins Auge. Damit ist der blaue EU-Bereich am linken Rand des Kennzeichens überklebt worden.

Nummernschild darf nirgends überklebt werden

"Es gibt nicht wenige Autofahrer, die irrtümlich glauben, dass dieses rechtmäßig ist", sagt Polizeisprecher Volker Schütte.

In Höhe der Poststraße halten die Polizisten den Wagen an. Den Fahrzeugschein kann der Fahrer aus Bochum sehr schnell vorlegen, einen Führerschein nicht. Er hatte noch nie eine Fahrerlaubnis gehabt. Das Auto gehörte seiner Partnerin.

Auch die Partnerin des Fahrers wurde angezeigt

Den Beamten fielen auch die Pupillen des Mannes auf. Auf Nachfrage gab er zu, regelmäßig Joints zu rauchen. Für eine Blutprobe und eine Anzeige musste der 27-Jährige mit auf die Wache. Auch seine Partnerin wurde angezeigt -- weil sie das Fahren ohne Fahrerlaubnis eventuell erlaubt hat.