Bochum: Autofahrerin baut Unfall - und dankt der Polizei

Bochum Eine Autofahrerin, die einen Unfall gebaut hatte, schrieb der Polizei einen Dankesbrief. Mit der Hand. Das Präsidium ist gerührt.

Die Frau hatte am Dienstag ihren Sohn zur Kita gebracht. Trotz vorsichtigen Fahrens sei sie an der Herner Straße in ein anderes Auto geschlittert. "Ich war nervös, habe geweint und gezittert. Viel war nicht passiert, nur eine kleine Macke am Auto, aber der Schock saß tief."

Polizeibeamte bekommen von Autofahrerin fünf Sterne

Mit dem von ihr gerufenen Polizeipersonal war sie offenbar sehr zufrieden. "Der sympathische junge Kommissar hat mich beruhigt, mir die Angst genommen und meinen Sohn begrüßt und uns sogar zum Lachen gebracht. Sein Kollege ergänzte, dass es das Wichtigste sei, dass es uns gut geht und ich mir keine Vorwürfe machen soll", heißt es in dem Brief.

Und weiter: "Was ich mit diesem Brief einfach sagen möchte, dass die drei Polizeibeamten ihren Beruf mit Liebe ausführen - sie sind für mich die BESTEN! Könnte ich die "Drei" bewerten - ganz klar, sie bekämen sofort fünf Sterne von mir."

Die Polizei sagt Danke.

