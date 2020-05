Bochum: Autokino am Kemnader See startet super ins Programm

Bochum Das von der WAZ präsentierte Autokino am Kemnader See in Bochum überzeugt mit seinem Programm. Der Veranstalter strebt weitere Verbesserungen an.

Die Premiere des von der WAZ präsentierten Autokinos am Kemnader See in Bochum war erfolgreich, mehr als 500 Zuschauer wollten den Kultfilm „Bang Boom Bang“ sehen. Die WAZ sprach mit Veranstalter Holger Schmidt von der Agentur Lifestyle & Friends.

Wie ist Ihr Gesamteindruck des ersten Abends?

Schmidt: „Wir sind absolut zufrieden - die Leute waren durchweg gut gelaunt! Bis der Film nach 21 Uhr startete, haben viele Zuschauer immerhin lange gewartet. Trotzdem lief alles diszipliniert ab, die Besucher haben das System inklusive Wegführung und Logistik gut angenommen. Vor allem die Online-Vorbestellung für Getränke und Snacks im Drive-In-Bistro hat uns gut geholfen.“

Also keinerlei Probleme oder Beschwerden?

„Nicht wirklich. Bei einem Wagen war die Autobatterie leer, aber wir haben beim Überbrücken geholfen. Hier und da haben unsere Einweiser einen Hinweis auf die Maskenpflicht gegeben, aber es gab nirgends Diskussionen. Auch von Anwohnern haben uns keinerlei Beschwerden erreicht.

Hatten Sie da Sorge?

Ich hatte befürchtet, dass der Abfluss der Fahrzeuge nach Filmende mehr Zeit in Anspruch nehmen könnte, aber das ging gefühlt in zehn Minuten! Wir haben also gesehen: Autokino am Kemnader See funktioniert! Wir arbeiten trotzdem schon an ein paar Verbesserungen.

Was wollen Sie verbessern?

„Bislang verkaufen wir Getränke nur bis zu Beginn des Filmes, um die anderen Zuschauer nicht zu stören. Wir überlegen, wie wir das lockern können und haben bereits mobile Kühltruhen bauen lassen. Außerdem sind noch mehr Eye-Catcher geplant, etwa kleine Lichtinstallationen in Bäumen. Ein Bekannter von mir hat mit seinen drei Kindern den Film aus der achten Reihe von ganz rechts außen verfolgt – und alle hatten richtig gute Sicht. Deshalb können wir die Kapazitäten noch einmal erweitern und weitere Kontingente für das Wochenende freischalten.“

Am Freitag (8.5.) läuft „Das perfekte Geheimnis“, am Samstag (9.5.) „Joker“ und am Sonntag (10.5.) „Pulp Fiction“. Gibt’s noch Karten?

Wir sind bereits gut gebucht, haben aber die Anzahl der Stellplätze noch mal optimiert. Zur Eröffnung wollten wir die konzessionierte Autozahl von 439 nicht auslasten, deshalb wurde ein reduziertes Ticketpaket angeboten. Der Grund war, erst einmal Erfahrungswerte zu sammeln, um Fehlerquellen frühzeitig zu eliminieren. Es werden nun neue Kartenkontingente in den Onlineverkauf gegeben, weshalb mit Blick aufs Wochenende vor allem für Samstag und Sonntag jetzt wieder Restkarten (9,90 Euro pro Person) buchbar sind. Einlass ab 19.30 Uhr, die Filme beginnen nach Sonnenuntergang.

Am 14. Mai gibt’s sogar Live-Musik. Die DJs David Puentez und Tiefblau legen unter dem Motto „Afterwork CARantäne“ House und Electro auf. Wie muss man sich ein Konzert im Autokino vorstellen?

„Darauf dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein - Tanzen im Auto wäre zumindest erlaubt. Die beiden DJ-Sets finden auf einer Bühne statt und werden auf die Großleinwand übertragen. Fensterscheiben bleiben dabei geschlossen, damit es keine Lautstärke-Emissionen gibt. Tickets kosten 39,50 Euro pro Auto mit zwei Besuchern.“

Worauf dürfen sich die Zuschauer sonst noch freuen?

Zunächst auf weitere Kinofilme, etwa „Nightlife“, „Keinohrhasen“, „Hangover“ oder „Bombshell“. Zusätzlich veranstalten wir Comedy-Events mit Moderator Erasmus Stein, am 1. Juni bringt der Komiker Ingo Appelt die Menschen am Lenkrad zum Lachen. Auch Varieté-Veranstaltungen wird es geben. Für Pfingstmontag (1.6.) haben wir einen ökumenischen Gottesdienst um 11 Uhr angedacht, das ist aber noch nicht fix.

