Bochum: Bands greifen sich gegenseitig unter die Arme

Um zu sehen, welch imposante Vielfalt das Bochumer Kulturleben bietet, reicht schon ein Blick in die umtriebige Musikszene: Hunderte Bands tummeln sich hier in kleinen Proberäumen, schreiben Songs, planen Auftritte und basteln am großen Album.

Sie spielen Rock, Punk, Ska oder Metal – und auch wenn die meisten von ihrer Musik allein nicht leben können, nehmen sie ihre Leidenschaft absolut ernst und stecken neben einer Menge Zeit teils auch viel Geld in das nötige Equipment. „Wir haben schon einen professionellen Anspruch“, sagt Dorette Gonschorek, Sängerin der Band „Unplaces“. „Dass wir wegen unserer Musik nicht unter Existenzdruck stehen, ist natürlich auch befreiend. Ich sage immer: Für uns ist das ein ambitioniertes Hobby.“

Einstieg ins Musikbusiness ist schwer

Rund 30 Konzerte absolviert „Unplaces“ pro Jahr in ganz Deutschland. Das Bochumer Quartett spielt melodischen Synth-Pop mit Einflüssen aus Wave und Trip-Hop, getragen von weichen Keyboards und einem leidenschaftlichen Gesang. Ihre Auftritte führen die Musiker in Clubs und Kneipen, auch bei Bochum Total und beim Musiksommer in der Innenstadt waren sie schon dabei.

„Allein an die Auftritte zu kommen oder einen Booking-Agenten zu finden, ist ungeheuer schwierig, gerade wenn man nebenher noch arbeiten muss“, sagt Dorette Gonschorek.

Warum kämpft jede Band für sich allein?

Ihr Job beim Bochumer Verlag Roof-Music brachte Gonschorek auf eine Idee: Warum kämpft bloß jede Band für sich allein? Warum schließt man sich nicht zusammen? „Es braucht eine Menge Beiwerk, damit eine Band einigermaßen sichtbar und vor allem hörbar ist“, sagt sie. „Diese Strukturen sind für viele nicht mal ‚eben so‘ zu schaffen, und die vorderen Plätze im Musikbusiness sind rar gesät.“

Und so rief sie einen gemeinsamen Dachverband ins Leben, eine Art Band-Kollektiv: Bei „Mickle Muckle Music“, so der Name, sind seit kurzem acht Bands aus Bochum und Umgebung mit insgesamt 29 Musikern aktiv. Sie stehen in ständigem Kontakt, tauschen ihre Erfahrungen aus, helfen sich gegenseitig – und ganz wichtig: Sie haben eine professionelle Website auf den Weg gebracht, die auch von Booking-Agenten direkt positiv wahrgenommen wird. Neben Unplaces gehören auch Tiktaalik, WalzWerk, Dieselknecht, Relate, 20 Prozent auf alles, Snowfall in June und Nosaer zu dem Kreis dazu.

Teilen von Erfahrungen, Zeit und Räumen

Das ist allein schon deswegen bemerkenswert, weil Kooperationen unter Musikern eher selten sind, denn oft steht ihnen die Konkurrenz im Weg. Hier ist das etwas anders, erzählt Gonschorek: „Klar, jeder möchte vorankommen, besser werden und mehr Publikum erreichen“, erzählt sie. An erster Stelle stehe bei ihnen jedoch das Teilen von Erfahrungen, von Equipment, Zeit und Räumen. „Uns war immer schon suspekt, warum jeder Haushalt eine eigene Bohrmaschine besitzen muss, die dann nur zweimal im Jahr benutzt wird, wenn man sich auch eine untereinander teilen kann.“

Statt im Proberaum finden die wöchentlichen Treffen der Musiker in Zeiten der Corona-Krise über den Videodienst „Zoom“ am Laptop statt. „Die Stimmung ist aber gut“, sagt sie. „Unter uns ist eine tolle Energie entstanden.“ Denn obwohl sie derzeit nicht mehr auftreten können und wohl auch den kommenden Sommer ohne ein einziges Konzert verbringen werden, blicken die Bands positiv nach vorn: „Wir wollen jetzt nicht in diese Kaninchenstarre verfallen, sondern etwas Sinnvolles mit der Zeit anstellen.“

Gemeinsamer Sampler erscheint Anfang Juni

Dazu zählt ein erster gemeinsamer Sampler, den das „Mickle Muckle Music“-Kollektiv Anfang Juni an den Start bringt. Unter dem Titel „Home not alone“ ist darauf jede Band mit einem eigenen Song vertreten. Von Indie über Rock bis Folk: Die Stilrichtungen der Bands sind vielfältig – und entsprechend großen Spaß macht das Hören ihres gemeinsamen Albums.

Und danach? „Wir hoffen sehr, dass wir Ende des Jahres mal wieder spielen können“, sagt Dorette Gonschorek. „Vielleicht kehrt bis dahin auch mal wieder so etwas wie ein normaler Konzertbetrieb ein.“

Info: Einnahmen für einen guten Zweck

Die Compilation aller acht Bands erscheint am 5. Juni digital auf allen gängigen Streaming-Diensten und kostet 10 Euro. Die Einnahmen sollen an den Verein „Mein Grundeinkommen e.V.“ gespendet werden.

Eine Präsentation des Albums wird am Freitag, 5. Juni, um 18 Uhr live auf der Facebook-Seite von „Mickle Muckle Music“ übertragen. Alle Infos unter www.micklemucklemusic.de