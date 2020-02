Bochum: Betrunkener E-Scooter-Fahrer nach Sturz verletzt

Ein 32-Jähriger Mann aus Dortmund hat sich bei einem Sturz mit dem E-Scooter in Bochum verletzt. Er hatte 1,4 Promille Alkohol im Blut. (Symbolbild)

Bochum/Dortmund. Ein betrunkener Dortmunder (32) hat sich bei einem Sturz mit dem E-Scooter in Bochum verletzt. Er hatte 1,4 Promille Alkohol im Blut.

Ein 32-Jähriger aus Dortmund hat sich bei einem Sturz mit einem E-Scooter am Freitag (21. Februar) in Bochum verletzt. Die Polizei teilt mit, dass der Fahrer 1,4 Promille Alkohol im Blut hatte. Sie hat den Führerschein des Mannes sichergestellt und Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 22.55 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei am Freitag zur Kreuzung Viktoriastraße/Südring in Bochum gerufen. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei, die sich auf die Aussagen von mehreren Zeugen stützen, sei dort der Fahrer (32) eines E-Scooters gestürzt. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es bislang nicht.

Bochum: Betrunkener E-Scooter-Fahrer stürzt, Polizei ermittelt

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den im Gesicht und an den Händen verletzten Dortmunder zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Daraufhin stellten die Polizeibeamten den Führerschein des 32-Jährigen sicher. Die Ermittlungen des Bochumer Verkehrskommissariates, das unter Tel. 0234 / 909-52 06 nach weiteren Zeugen sucht, dauern an.

