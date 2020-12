Bochum: Bogestra reduziert Heiligabend-Verkehr wegen Corona

Bochum Wegen der Coronapandemie schränkt die Bogestra das Fahrtenangebot an Heiligabend ein. Das Angebot endet früher als zu normalen Zeiten

Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation ist in Absprache mit den Aufgabenträgern des ÖPNV das Fahrtenangebot der Bogestra-Nacht-Express-Busse und -Bahnen an Heiligabend anders als gewohnt. Es endet in Bochum früher als in den vergangenen Jahren üblich.

+++ Sie wollen keine Informationen in Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

In Bochum startet der Nacht-Express auf der 306 und auf der 318 seine Fahrten gegen 18.20 Uhr, die NachtExpress-Fahrten der U35 beginnen gegen 19 Uhr. Die Nacht-Express-Busse NE1, NE2, NE3, NE4, NE5, NE6, NE7 und NE8 gehen um 19.20 Uhr vom Bochumer Hauptbahnhof auf ihre erste Runde. Die Nacht-Express-Linien an Heiligabend 2020 verkehren bis etwa 22 Uhr. Der NE4 hat auch an diesem 24. Dezember einen verkürzten Linienweg. Er fährt dann zwischen Bochum Hbf und Stiepel Dorf (und zurück). Der NE10 beginnt seine Heiligabend-Schicht am ZOB Bochum um 19.01 Uhr. Seine Fahrten enden gegen 21 Uhr.

Keine Nacht-Expresse in der Silvester-Nacht

+++ Hier lesen Sie unseren stets aktuellen Corona-Blog +++

Am 24. Dezember fahren Busse und Bahnen - bis zum Einsatz der Nacht-Express-Linien - orientiert am Samstagsfahrplan. Das Fahrtenangebot am 25. Dezember (1. Weihnachtstag) orientiert sich am Sonntagsfahrplan. Fahrten der Bogestra-Nacht-Express-Linien finden nur am Heiligabend, Donnerstag, 24. Dezember 2020, statt. An den folgenden Tagen - auch Silvester und Neujahr - bleibt der Nacht-Express-Einsatz ausgesetzt.

Da sich aufgrund der Pandemie-Situation kurzfristige Fahrplananpassungen nicht gänzlich ausschließen lassen, wird empfohlen, die in Vorfeld ausgewählten Verbindungen zur Sicherheit vor Fahrtantritt noch einmal zu prüfen.

Weitere Berichte aus Bochum lesen Sie hier