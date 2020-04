Bochum: Commerzbank will digital wachsen und präsent bleiben

Wie sich die Corona-Krise auf die Bankengeschäfte auswirkt, ist derzeit nur zu vermuten. Möglich ist, dass sich der Trend zur mobilen Nutzung von Angeboten weiter verstärkt. Im vergangenen Jahr haben etwa bei der Niederlassung Bochum der Commerzbank schon 51 Prozent der Kunden Online-Banking genutzt.

Vor allem das Smartphone spielt dabei eine große Rolle. "Ende 2019 haben sich bereits 70 Prozent aller digitalen Nutzer darüber eingeloggt", heißt es bei der Commerzbank. Ein Jahr zuvor waren es erst 43 Prozent. „Unser Ziel ist es, dass bis Ende 2023 alle Produkte auf dem Smartphone abschließbar sind“, sagt Leonardo Barone, der neue Niederlassungsleiter für Privat- und Unternehmerkunden der Commerzbank Bochum, die auch die Kunden in Gelsenkirchen, Recklinghausen und Herne betreut. Ein Schritt in Richtung Filialschließung sei das aber keineswegs, versichert er. "Wir werden auch künftig in unsere Filialen investieren und mit in der Fläche präsent sein.“

Entgegenkommen in der Corona-Krise

In Zeiten der Corona-Krise verspricht Barone Entgegenkommen gegenüber Privat- und Firmenkunden. Privatkunden, die von Kurzarbeit betroffen seien, gewähre die Commerzbank bei Ratenkrediten eine dreimonatige Zahlungspause. Danach verzichte die Bank auf eine erneute Kreditwürdigkeitsprüfung. Kleinunternehmer und Mittelständler, die aufgrund der Krise Liquiditätsengpässe oder Kreditbedarf haben, würden zu den KfW-Corona-Kreditprogrammen des Bundes beraten.

Die Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr sei positiv. 4651 neue private Kunden und Unternehmer habe die Niederlassung dazu gewonnen. Das Geschäftsvolumen stieg gegenüber dem Vorjahr um fast elf Prozent auf 3.63 Milliarden Euro. Das anhaltende Zinstief hat für einen deutlichen Zuwachs im Kreditgeschäft gesorgt. In Bochum wurden 211 Millionen Euro zur Baufinanzierung bereit gestellt, das ist ein Plus von einem Prozent. Dazu kommen Ratenkredite in Höhe von 33 Millionen Euro.

Mehr Finanzierungen für größere Unternehmen

Erfolgreich verlaufen sei auch das Geschäft im Segment Firmenkunden, zu dem Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als fünf Millionen Euro gehören. 111 Neukunden habe die für diesen Kundenkreis zuständige Mittelstandsbank in der Region Bochum/Essen dazu gewonnen. „Bei Finanzierungen für den Mittelstand in der Ruhr-Region sind wir um fünf Prozent gewachsen“, so der zuständige Niederlassungsleiter Thomas Koch.