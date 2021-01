Bochum: Corona-Impfungen überschreiten die Marke von 10.000

In Bochum sind jetzt mehr als 10.000 Corona-Schutzimpfungen vorgenommen worden - zumeist in Altenheimen.

Bochum Die Corona-Impfungen in Bochum haben die Marke von 10.000 überschritten. Die Neuinfektionen gehen zurück. Aber: Es gibt einen weiteren Todesfall.

Die Corona-Schutzimpfungen in Bochum haben die Marke von 10.000 überschritten. Die Stadt meldete am Montag 10.295 Erst- und Zweitimpfungen, vorwiegend in Altenheimen. Eine Zahl, die sich in dieser Woche kaum erhöhen wird: Wegen der Lieferprobleme bei Biontech/Pfizer gilt ein vorläufiger Impfstopp.

Derweil hat sich die Corona-Lage in Bochum leicht entspannt. Binnen 24 Stunden verzeichnete das Gesundheitsamt 14 neue Ansteckungen. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 erhöht sich damit auf 9500. Davon gelten 8845 Frauen und Männer (+110) als genesen.

Corona in Bochum: Inzidenz jetzt bei 86,2

Aktuell verzeichnet die Stadt 536 Infizierte: 97 weniger als am Wochenende. Die Neuerkrankungsrate (Infektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) bleibt mit 86,2 (Sonntag: 84,3) nahezu konstant. In der vorletzten Woche waren es noch über 130.

126 Covid-19-Patienten müssen in den Bochumer Krankenhäusern versorgt werden. Am Sonntag waren es 120, vor einer Woche noch 176. Auf den Intensivstationen werden 33 Erkrankte behandelt, davon werden 25 künstlich beatmet.

60-jährige Frau stirbt im Bergmannsheil

Ein weiterer Todesfall ist zu beklagen. Im St.-Josef-Hospital starb eine 60-jährige Frau an den Folgen von Covid-19. Insgesamt starben in Bochum bisher 119 Menschen an (77) oder mit Corona (42).

