Bochum: Corona-Impfungen - was Senioren jetzt wissen sollten

Bochum 20.000 Senioren in Bochum erhalten in diesen Tagen die Benachrichtigungen für die Corona-Impfung. Was jetzt auch für die Angehörigen wichtig ist.

Darauf haben Tausende Senioren und ihre Angehörigen in Bochum lange gewartet: Seit dieser Woche verschickt die Stadt die Benachrichtigungen für die Corona-Impfungen der über 80-Jährigen. Bis zu einem Termin im Impfzentrum kann es aber noch dauern. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wann bekommen die Bürger in Bochum über 80 Jahre Post von der Stadt?

Die Briefe seien "im Versand" und werden in den nächsten Tagen eintreffen, sagt Rathaussprecher Thomas Sprenger. Angeschrieben werden alle rund 20.000 Frauen und Männer über 80, die nicht in Altenheimen leben. Dort sollen die ersten Impfungen der 3500 Bewohner sowie der Mitarbeiter (bislang insgesamt 6787) bis Ende Januar abgeschlossen sein.

Was tue ich, wenn ich den Brief in dieser Woche erhalte?

Zunächst: warten. Unter der Telefon-Hotline 0800/116 117 20 der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) werden erst ab dem kommenden Montag (25.) Termine vergeben. Das gilt auch für Online-Anmeldungen auf www.116117.de.

Mit welchen Wartezeiten ist zu rechnen?

"Der Ansturm wird massiv sein", glaubt KVWL-Bezirksleiter Dr. Eckhard Kampe. - zumal sich die Zahl der Impfungen zumindest in den ersten zwei Wochen wegen der Lieferengpässe in Grenzen halten wird.

Mit wie vielen Impfungen kalkulieren die Kassenärzte?

Laut Kampe reicht der gesicherte Impfstoff von Biontech/Pfizer bis Mitte Februar aus, um eine, vielleicht zwei Impfstraßen täglich von 14 bis 19 Uhr zu öffnen. Pro Straße und Stunde werden zwölf Termine vergeben. Das heißt: Täglich werden anfangs maximal 120 Senioren geimpft.

Werden das bald mehr?

"Ab der dritten Woche streben wir eine Verdoppelung an", sagt Eckhard Kampe. Platz und Personal ist reichlich vorhanden. Das Impfzentrum (das schon seit Mitte Dezember betriebsbereit ist) verfügt über vier Impfstraßen. Bis zu 600 Impfvorgänge pro Tag sind möglich. 1000 Ärzte sowie 1500 Krankenschwestern und medizinische Fachangestellte haben sich bei der KVWL für einen Dienst in Bochum beworben. Ärzte erhalten dafür einen Stundenlohn von 150 Euro, Fachkräfte von 38,50 Euro.

Ist ein Fahrdienst für die Senioren geplant, die nicht mobil sind oder von Angehörigen begleitet werden können?

Auf WAZ-Anfrage verweist die Kassenärztliche Vereinigung auf die Stadt als Betreiber des Impfzentrums. Im Rathaus indes sieht man dafür die KVWL in der Pflicht. Das Land soll zeitnah eine generelle Regelung über die Kostenübernahme treffen, heißt es. Ob das bis zum 1. Februar klappt, erscheint fraglich.

Sind auch Impfungen bei den Senioren daheim möglich?

"Wir würden uns das sehr wünschen", sagt Eckhard Kampe. Jüngste Meldungen, nach denen der hochempfindliche Biontech/Pfizer-Impfstoff möglicherweise doch für einen ambulanten Einsatz taugt, machen den Kassenärzten Mut. Gehofft wird zudem auf eine baldige Zulassung des robusteren AstraZeneca-Vakzins. "Die Impfe daheim wäre die einfachste Methode. Unsere mobilen Teams stünden bereit."

Müssen die Geimpften Angst vor Nebenwirkungen haben?

"Nein", versichert die Kassenärztliche Vereinigung. Bei keiner der mehr als 6700 Impfungen in Bochum seien bislang schwerwiegende Nebenwirkungen aufgetreten. "Einige wenige lokale und allergische Reaktionen, Gliederschmerzen, die nach einigen Stunden vorbei waren: Das war's", sagt Eckhard Kampe. Die zwei Sterbefälle, die die jüngst wenige Stunden nach einer Impfung in einem Hattinger Altenheim zu beklagen waren, seien nunmehr "eindeutig" nicht auf die Impfungen zurückzuführen.

Haben die guten Nachrichten Auswirkungen auf die Impfbereitschaft der Pflegekräfte?

Ja. Hatte Kampe die Quote der Befürworter im Dezember auf 50 bis 70 Prozent geschätzt, seien es inzwischen 80 bis 90 Prozent der Mitarbeiter in Altenheimen, die einer Impfung zustimmen. "Die Aufklärungsarbeit wirkt", so Kampe, der ähnlich hohe Werte auch bei den Schutzimpfungen in den Bochumer Krankenhäusern erwartet. Die sind in diesen Tagen angelaufen, etwa im Bergmannsheil, im Knappschaftskrankenhaus Langendreer und im Katholischen Klinikum. Überall wird von reibungslosen Abläufen berichtet. Die Stadt hat für die Kliniken mehr als 2000 Impfdosen bestellt. Laut KVWL wird in den Krankenhäusern der Moderna-Impfstoff gespritzt.

Wie geht's weiter?

In den Altenheimen haben am vergangenen Sonntag die zur Immunität notwendigen zweiten Impfungen begonnen. Im Ruhrcongress werden ab dem 1. Februar neben den Ü-80-Senioren auch Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste sowie des Rettungsdienstes geimpft - lauf KVWL vornehmlich in den Randzeiten von 19 bis 20 Uhr. Im Frühjahr, so ist zu erwarten, folgen die Bochumerinnen und Bochumer über 70 Jahre. Auch das wird zur Mammutaufgabe: es sind 32.900.

