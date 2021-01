Bochum: Corona-Inzidenzwert liegt auch am Samstag unter 100

Bochum Der Corona-Inzidenzwert in Bochum liegt auch am Samstag unter 100. Die Stadt meldet 72 Neuerkrankungen. Es gibt einen weiteren Todesfall.

Die Corona-Lage in Bochum hat sich weiter leicht entspannt. Der Inzidenzwert liegt auch am Samstag unter der Marke von 100. In den Krankenhäusern konnten weitere Covid-19-Patienten entlassen werden.

Binnen eines Tages verzeichnete das Gesundheitsamt 72 neue Ansteckungen. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 erhöht sich damit auf 9474. Davon gelten 8735 Frauen und Männer (+61) als genesen.

Corona in Bochum: Inzidenz jetzt bei 89,4

Aktuell verzeichnet die Stadt 621 Infizierte: zehn mehr als am Freitag. Die Neuerkrankungsrate (Infektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) sank von 90,2 auf 89,4. Vor einer Woche waren es noch über 130.

Ermutigend ist - zumindest was die Zahlen angeht - auch die Entwicklung in den Kliniken. 117 Covid-19-Patienten müssen laut Stadt am Samstag in den Bochumer Krankenhäusern versorgt werden. Am Freitag waren es 125, Anfang der Woche noch 176. Auf den Intensivstationen werden 26 Erkrankte behandelt (-4), davon werden 22 künstlich beatmet.

75-Jähriger stirbt im Bergmannsheil

Am Samstag ist ein weiterer Todesfall zu beklagen. Im Bergmannsheil starb ein 75-jähriger Patient an den Folgen von Covid-19. Insgesamt starben in Bochum bisher 118 Menschen an oder mit Corona.

Stadt erinnert an verschärfte Maskenpflicht

Derweil erinnert die Stadt daran, dass ab Montag (25.) die verschärfte Maskenpflicht gilt. FFP2-Masken oder medizinische OP-Masken sind dann beim Einkaufen, in Arztpraxen, im Nahverkehr und bei Gottesdiensten vorgeschrieben. Zudem sind Betriebe, Unternehmen, Behörden und andere Arbeitgeber verpflichtet, wo immer es geht Homeoffice zu ermöglichen.

