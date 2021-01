Klassik Bochum: Das bieten die Symphoniker in ihrem nächsten Konzert

Bochum Die Bochumer Symphoniker können nicht vor Publikum im Musikforum spielen, deshalb werden Livestreams angeboten. Beim nächsten geht es virtuos zu.

Die Bochumer Kulturszene ist wegen Corona zwangsweise zur Untätigkeit verurteilt, aber manches regt sich doch noch. So die Konzerttätigkeit der Bochumer Symphoniker. Sie muszieren virtuell im Internet.

Worum geht’s?

Um das nächste Konzert der Bochumer Symphoniker, das am Freitag, 29. Januar 2021, um 20 Uhr im leeren Anneliese-Brost-Musikforum stattfindet. Das städtische Orchester überträgt die Aufführung als Livestream im Internet. So kann man aus der Ferne dabei sein, und ein wenig Musikgenuss auf sich wirken lassen. Als kleiner Ersatz für die Live-Konzerte, die viele Bochumer Klassik-Freunde sehr entbehren.

Was wird gespielt?

Auf dem Programm stehen Musikstücke von drei berühmten Komponisten. Es erklingen Gioachino Rossinis Ouvertüre zu seiner Oper „Die Italienerin in Algier“ und Franz Schuberts Sinfonie Nr. 3 D-Dur. Mittelpunkt des Abends ist Niccolò Paganinis Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 D-Dur op. 6, ein virtuoses Werk im italienischen Stil, auf das man sich freuen darf. Hier wird es bei der Gestaltung darauf ankommen, die höchst anspruchsvollen Violin-Passagen nicht zu „technisch“ zu intonieren. Denn Virtuosität bei Paganini bedeutet ja gerade, dass das Schwierige leicht wirkt.

Wer ist der Solist?

Ning Feng. Der 1981 in Chengdu/China geborene Geiger ist bekannt für einen lyrischen Ton und seidenen Klang; Musikalität und Virtuosität gehen bei ihm Hand in Hand. Feng, der in Berlin lebt, absolviert weltweit Auftritte mit den größten Orchestern. Es musizieren die unter der Leitung von Gastdirigent Mario Venzago, Künstlerischer Leiter des Berner Symphonieorchesters. Björn Woll moderiert den Abend.

Wie kann ich dabei sein?

Den Livestream gibt‘s kostenlos auf der Homepage www.bochumer-symphoniker.de oder auf dem Youtube-Kanal www.youtube.com/bochumersymphoniker. Die Aufführung ist nur am Aufführungstag zu sehen, und kann später nicht mehr abgerufen werden.

