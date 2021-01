Steven Sloane ist US-Bürger und Intendant des Anneliese-Brost-Musikforums in Bochum. Er kommentiert die TV-Bilder vom Sturm auf das Kapitol in Washington.

3 Fragen an Bochum: Das sagt Steven Sloane zur Erstürmung des Kapitols

Bochum Bochums Generalmusikdirektor Steven Sloane ist US-amerikanischer Staatsbürger. Er zeigt sich geschockt über die Vorfälle in Washington.

Die Erstürmung des Kapitols in Washington durch Anhänger von US-Präsident Donald Trump ist das beherrschende politische Thema der letzten Tage. Wie Steven Sloane, US-amerikanischer Generalmusikdirektor der Bochumer Symphoniker, das Geschehen einschätzt.

Wie haben Sie die Ereignisse wahrgenommen?

Ich habe die Bilder im Fernsehen gesehen und kann es immer noch nicht glauben. Wie so viele bin ich schockiert über das, was in Washington passiert ist und wäre über eine sofortige Amtsenthebung von Präsident Trump glücklich.

Wie fällt Ihr Fazit seiner Amtszeit aus?

Wir durften eigentlich nicht mehr überrascht sein, von dem, was jetzt geschehen ist. Denn er hat vom ersten Tag an mit großer Konsequenz und Offenheit eine Politik der Spaltung und der Unwahrheit betrieben, die nun dieses Ergebnis hat.

Was wird von Donald Trump bleiben?

Der Satiriker Stephen Colbert brachte es in seiner Late Night Show auf den Punkt: Es wäre schade, wenn in der Geschichte ein durch das verantwortungslose Verhalten dieses Präsidenten verursachtes entsetzliches Ereignis all die anderen entsetzlichen, unverantwortlichen Dinge seiner Amtszeit vergessen machen würde.

