Bochum: Das sind die schönsten Bilder vom Mummenschanz

Bochum. Der Mummenschanz in Bochum hat im Szene-Club Rotunde eine neue Heimat gefunden. Wir zeigen die schönsten Bilder der langen Partynacht.

Der Mummenschanz in Bochum hat eine neue Heimat gefunden. Zum dritten Mal wurde die größte und traditionsreichste Karnevalsparty der Stadt am Samstag im Szene-Treff Rotunde im Bermudadreieck gefeiert. Zum dritten Mal geriet die Party zu einem faszinierenden Mix aus Schaulaufen und Rockkonzert. In fantasievollen Kostümen und mit bester Laune ging’s für die 550 Besucher bis zum frühen Morgen rund. Hier sind die schönsten Fotos aus der Rotunde.