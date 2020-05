Bochum: Die „Movie Trip Show“ im Autokino ist abgesagt

Bochum. Am Samstag, 30. Mai, sollte der beliebte Abend im Autokino am Kemnader See steigen. Doch laut Veranstalter wurden nur wenige Karten verkauft.

Die „Movie Trip Show“, die am Samstag, 30. Mai, im Autokino am Kemnader See stattfinden sollte, ist abgesagt. Dies teilt Co-Veranstalter Holger Schmidt von der Agentur „Lifestyle & Friends“ mit. Der Grund dafür seien nur wenige verkaufte Karten: „Das Zuschauerinteresse war leider nicht so groß wie erhofft, so dass wir uns gezwungen sehen, die Veranstaltung abzusagen“, sagt Schmidt. „Das ist sehr bedauerlich, denn wir hatten uns drauf gefreut.“

Bei den Künstlern der „Movie Trip Show“ stößt die Entscheidung auf Unverständnis. „Für uns ist das extrem enttäuschend“, sagt der Musiker Oliver Bartkowski, der die Shows gemeinsam mit Sven Bergmann sowie mit prominenten Gästen seit sieben Jahren erfolgreich auf die Bühne bringt. Ihre Auftritte etwa im Schauspielhaus und im Musikforum sind oft ausverkauft.

Künstler kritisieren die Absage der „Movie Trip Show“

Die Künstler kritisieren vor allem den frühen Zeitpunkt der Absage bereits rund eine Woche vor der Veranstaltung: „Wie wir alle in der Branche wissen, ist vor allem die letzte Woche vor einem Event entscheidend für die Verkäufe“, sagt Werner Wiegand von der „Event Agentur Bochum“. Dies gelte insbesondere in Corona-Zeiten: „Wir sprechen mit der Show auch Familien und ältere Menschen an, die kurzfristig entscheiden, ob aufgrund der aktuellen Situation der Besuch einer Veranstaltung eine Option wäre.“ Doch dies sei jetzt leider nicht mehr möglich. Bereits gekaufte Karten werden zurückerstattet, so der Veranstalter.

90er-Jahre-Disko und Party von Eins Live

Für die „Movie Trip Show“ ist bereits Ersatz gefunden: Am Samstag, 30. Mai, soll im Autokino das „Bomba Latina Drive In“-Festival mit mehreren Djs sowie Feuer- und Lichtshow steigen. Auch die übrigen Abende während des langen Pfingstwochenendes sind im Autokino bereits verplant: Am Freitag, 29. Mai, laden die DJs Buffalo & Wallace zur 90er-Jahre-Disko mit Tänzern und anderen DJ-Kollegen ein. „Lasst uns einfach zwei Stunden Spaß haben, singen, waven und in Nostalgie schwelgen“, so die beiden Musiker.

Die Autokino-Edition des WDR-Jugendsenders „Eins Live“ soll am Pfingstsonntag, 31. Mai, stattfinden. Mit dabei sind angesagte DJs wie Vize mit dem Sommer-Hit „Glad you came“ und Moguai, der seit Jahren zu den bekanntesten DJs Deutschlands gehört.

Karten und Info: www.autokino-ruhr.info