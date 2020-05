Bochum: Dieb stiehlt Kabel in U-Bahn-Tunnel - Lebensgefahr

Bochum Die Polizei sucht einen Kabeldieb. In einer U-Bahn-Haltestelle betrat er die Gleise und verschwand in dem Tunnel. Dort herrscht Lebensgefahr.

Unter großer Lebensgefahr hat ein unbekannter Dieb Kabel in einem U-Bahn-Tunnel erbeutet. Die Polizei Bochum sucht Zeugen.

Am vergangenen Samstagmorgen gegen 5.15 Uhr betrat der Mann trotz Verbotes das Gleisbett an der Herner Straße 265 (Haltestelle Zeche Constantin). Er verschwand in einem Bahntunnel und kam wenig später mit mehreren Kabeln in der Hand zurück, so die Polizei.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Hinweise ans Kriminalkommissariat (0234/909-8105) oder an die Kriminalwache (-4441).