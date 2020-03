Bochum: Diebe stehlen Bienenstöcke aus Kleingartenanlage

Bienenstöcke mit Tausenden Bienen wurden aus einer Kleingartenanlage in Bochum gestohlen.

Außergewöhnlicher Diebstahl in Wattenscheid: Aus einem Kleingartenverein an der Laubenstraße sind am Wochenende mehrere Bienenstöcke gestohlen worden.

Die noch unbekannten Täter verschafften sich zwischen Freitag (19 Uhr) und Samstag (9 Uhr) Einlass in die Anlage. Sie stahlen zehn Bienenvölker, die laut Polizei aus jeweils 5000 bis 50.000 Bienen bestehen.

Polizei bittet um Hinweise

Das Bochumer Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909 8205 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Hinweise auf die Diebe oder die entwendeten Bienen.