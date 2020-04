Bochum: Diebe wollten Reifen von acht Neuwagen stehlen

Bochum 32 Kompletträder von acht Neuwagen wollten Unbekannte in Bochum stehlen. Dabei wurden sie aber wohl gestört; sie ließen die Beute liegen.

Unbekannte Diebe wollten an einem Autohaus an der Freudenbergstraße in Bochum nagelneue Autoräder stehlen. Das klappte aber nicht.

Am Sonntag gegen 9 Uhr hatte laut Polizei ein Spaziergänger in einem Grünstreifen 32 neue, auf Alufelgen aufgezogene Autoreifen entdeckt. Die Räder stammen von acht Neuwagen, die aufgebockt auf dem eingezäunten Firmengelände stehen.

Täter wurde bei dem Diebstahl möglicherweise gestört

"Möglicherweise wurden die Räderdiebe in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei ihrem kriminellen Tun überrascht und haben die Tat abgebrochen", sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Das Kriminalkommissariat 31 bittet um Hinweise: 0234 /909-8105 und 909-4441.