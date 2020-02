Bochum: Doppel-Ausstellung zeigt die Kunst des Holzschnitts

„Begegnungen“ ist der programmatische Titel einer Doppelausstellung an ungewöhnlichem Ort: In den Räumen der Kanzlei Barkhoff & Partner treffen künstlerische Arbeiten von Ilse Schreiber-Noll und Horst Dieter Gölzenleuchter aufeinander.

Show-Room für Kreative in Bochum

Axel Janitzki ist nicht nur Rechtsanwalt, sondern auch Kunstliebhaber. Deshalb wird die Kanzlei Barkhoff am Husemannplatz in Bochum schon seit Jahren immer mal wieder zum Show-Room für Kreative. In diesem Fall sind es die in New York lebende Ilse Schreiber-Noll, die mit 27 Arbeiten vertreten ist, und der Bochumer „Oskar“ Gölzenleuchter, der 47 Exponate beisteuert.

„Es handelt sich um die 13. größere Ausstellung dieser Art und an diesem Ort, erstmals sind die Werke einer Künstlerin und eines Künstlers gemeinsam ausgestellt“, erläutert „Galerist“ Janitzki. Das bevorzugte Ausdrucksmittel sowohl Schreiber-Nolls als auch Gölzenleuchters ist der Holzschnitt. Beide stehen in der Tradition der deutschen Expressionisten; entsprechend sind Einfachheit und Ausdruckskraft die wesentlichen Merkmale der präsentierten Kunst.

Reminiszenzen an den Dichter Bert Brecht

Die Motive greifen Natureindrücke auf, aber auch Porträts und menschliche Empfindungen werden dargestellt, wobei die künstlerische Aussage immer auf eine humanistische und/oder soziale Situation bezogen wird. Reminiszenzen an den Dichter und Moralisten Bertolt Brecht treten bei beiden Künstlern ausdrucksstark in Erscheinung.

Zumal Schreiber-Nolls in Holz geschnittenen Texte, etwa von Brecht und Rilke, machen dies in expressiver Weise sichtbar. Von Gölzenleuchter sind – sicherlich ungewohnt für ihn – auch farbige Werke zu sehen, neben neuen Aquarellen auch starke, gestische Arbeiten in Öl.

Termine & Öffnungszeiten

Die Ausstellung ist öffentlich und läuft bis zum 30. März. Sie kann montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr in den Räumen der Kanzlei Barkhoff & Partner, Husemannplatz 3/4, besucht werden. Eintritt frei.

