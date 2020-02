Bochum. Drei Menschen sind bei einem schweren Unfall in Bochum verletzt worden. Der Sachschaden beträgt 37.000 Euro.

Bochum: Drei Menschen bei Unfall in Stiepel verletzt

Bei einem Unfall in Bochum-Stiepel sind drei Menschen verletzt worden. Es entstand hoher Sachschaden.

Ein 23-jähriger Autofahrer aus Bochum war laut Polizei am Dienstag auf der Kosterstraße in Richtung Hattingen unterwegs. Gegen 17.30 Uhr fuhr er auf regennasser Fahrbahn einem 30-jährigen Autofahrer aus Witten auf, der gerade in Höhe der Hausnummer 119 nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte.

Alle Fahrzeuge wurden abgeschleppt

Durch den Aufprall geriet der Wagen des Witteners in den Gegenverkehr, wo er mit dem Auto eines 44-jährigen Bochumers zusammenstieß. Der 23-Jährige, der 30-Jährige sowie die Bochumer Beifahrerin (43) des 44-Jährigen trugen leichte Verletzungen davon. Rettungswagen brachten sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der 44-Jährige blieb unverletzt.

Die drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Einer ersten Schätzung zufolge ist ein Sachschaden in Höhe von 37.000 Euro entstanden. Die Polizei sperrte den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme.