Bochum: Drei neue Todesfälle - Inzidenz steigt weiter an

Bochum Der Corona-Inzidenzwert in Bochum geht weiter nach oben. Am Mittwoch lag er bei 132,7. Die Stadt meldet 152 Neuinfektionen und drei Todesfälle.

Die Corona-Inzidenz in Bochum steigt wieder deutlich an. Die Stadt meldete am Mittwochnachmittag einen Wert von 132,7 (Vortag 122). Das Robert-Koch-Institut sieht Bochum bei 156,7 (Stand Mittwoch 0 Uhr).

Die jüngsten Daten lassen ein Abschwächen der Infektionszahlen trotz des Lockdowns nicht erkennen. Im Gegenteil: Binnen 24 Stunden gab es in Bochum 153 neue positive Tests (Vortag +58). Deren Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie erhöht sich damit auf 8940. Davon gelten 7968 Frauen und Männer als genesen. Aktuell verzeichnet die Stadt 867 Infizierte: 99 mehr als am Dienstag.

Drei weitere Todesfälle am Mittwoch

Drei weitere Todesfälle sind zu beklagen. Laut Stadt starben in Bochum zwei Menschen an Corona: ein 82-jähriger Mann im Bergmannsheil und ein 67-jähriger Mann im Knappschaftskrankenhaus Langendreer. Eine 57-jährige Patientin der LWL-Klinik starb mutmaßlich zwar nicht an, aber mit dem Coronavirus. Die Untersuchungen seien hier noch nicht abgeschlossen, so die Gesundheitsbehörden, die nunmehr insgesamt 105 Sterbefälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnen.

162 Covid-19-Patienten müssen derzeit in den Bochumer Kliniken versorgt werden: drei weniger als am Vortag. 29 von ihnen liegen auf der Intensivstation, 19 müssen beatmet werden.

148 Intensivbetten belegt

Die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) für 13. Januar, 0 Uhr: Fälle bislang: 8845; Todesfälle: 102; Sieben-Tage-Inzidenz: 156,7.

Das DVI-Intensivbettenregister meldet am 13. Januar, 15.19 Uhr folgende Informationen für Bochum: Zahl der Intensivbetten: 172; belegte Intensivbetten: 148; Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen: 13,95 Prozent.

