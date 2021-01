Bochum: DRK mit positiver Blutspende-Bilanz im Corona-Jahr

Die Blutspende-Bilanz 2020 des DRK in Wattenscheid und in Bochum fällt positiv aus; hier der WAT-Termin am 27. Dezember.

Bochum/Wattenscheid. Viele Menschen haben Blut gespendet im Corona-Jahr 2020. Das DRK in Bochum und in Wattenscheid ist zufrieden. Neue Orte haben sich bewährt.

Das Deutsche Rote Kreuz in Wattenscheid konnte seine Blutspenderzahlen aus dem Vorjahr mit seinen 27 Terminen um 5,5 Prozent steigern und kommt insgesamt auf 1802 (1708 im Vorjahr) Spenden in 2020. "Trotz oder gerade wegen Corona sind die Zahlen in Wattenscheid gut, es mussten kaum Termine abgesagt werden und die Bevölkerung zeigte sich solidarisch und ging vermehrt zum Aderlass", so WAT-DRK-Präsident Thorsten Junker. Insbesondere die Zahl von 354 (246 im Vorjahr) Erstspendern mit einem Zuwachs von 44 Prozent sei sehr erfreulich.

Bilanz fällt gut aus

Der letzte Spendentermin 2020 am 27. Dezember in Wattenscheid sei sicherlich auch wetterbedingt mit 106 Spendern in fünf Stunden nur durchschnittlich besucht gewesen, doch insgesamt zeigt sich das DRK sehr zufrieden. Die Termine im Tryp-Hotel, in der Grill-Akademie und bei der Feuerwehr Eppendorf und Höntrop mussten wegen der Corona-Auflagen abgesagt werden, auch die multikulturelle Blutspende im Sommer in der Lohnhalle WAT musste in einen „normalen" Termin umgewandelt werden, so Junker. "Dabei hat sich die Lohnhalle als neuer Spendenort bewährt und es liegt die Zusage des Inhabers und Jungunternehmers Matthieu Knepper vor, auch in 2021 wieder Blutspenden dort durchführen zu können. Auch im neuen Feuerwehrhaus Günnigfeld ist ein Termin für den Sommer in Planung."

Termine reservieren

Im übrigen stelle der DRK-Blutspendedienst West ab 2021 komplett auf das Terminreservierungssystem um: "Das wird von vielen Spendern als sehr fortschrittlich empfunden und gut angenommen, ein Bett für spontane Blutspenden steht jedoch immer parat", so Christian Lange, Pressesprecher des WAT-DRK.

Corona hat auch die Blutspende auf den Kopf gestellt, doch es musste durchgehend gespendet werden, um das Gesundheitssystem aufrecht zu halten, betont Thorsten Junker. „Neben den AHA-Regeln wurde ein Einbahnstraßen-System eingeführt, und gerade der gemütliche Imbiss am Ende wurde auf eine kleine Lunchtüte umgestellt. Gerade den Plausch bei der Verpflegung vermissen viele Stammspender."

Solidarität sei groß

Die Steigerung insbesondere bei den Erstspendern führt Junker auf ein Höchstmaß an Solidarität der Bevölkerung zurück. „Alle Spender wussten, dass die Kliniken evtl. mehr Blut brauchen und die Blutspende für alle Beteiligten auch sicher bleibt. Viele trauen sich dann wenn die Not groß ist." So wollen die Wattenscheider auch 2021 möglichst erfolgreich weitermachen und planen bereits den ersten Termin am Sonntag, 24. Januar, von 10 bis 14 Uhr an der Sommerdellenstraße 26; man hofft erfahrungsgemäß auf einen erfolgreichen Termin zum Auftakt des neuen Jahres.

Pop-up-Store im Ruhrpark kommt an

Auch in ganz Bochum sind die Zahlen nebst Erstspendern gestiegen: Grund ist u.a. die Pop-up-Blutspende im . Die Bilanz 2020 sei gut, so Frank Kerkhoff vom DRK Bochum. "Durch die Corona-Beschränkungen mussten viele Termine In Bochum abgesagt werden. Die hierdurch weggefallenden Blutspenden konnten jedoch durch die Einrichtung des Blutspende Pop-up-Store im Ruhrpark weitestgehend kompensiert werden." Zusätzlich konnten in geeigneten Räumlichkeiten, wie z.B. dem Matthäus-Haus in Weitmar, zusätzliche Blutspende-Termine angeboten werden.

Zahlreiche Termine

Insgesamt konnten im Bereich des DRK Bochum 176 Termine zur Blutspende mit insgesamt gut 6400 Einzelspenden durchgeführt werden, was eine Steigerung von 6,5 % gegenüber 2019 bedeutet. "Erfreulich dabei der um 19 Prozent gestiegene Anteil der Erstspender. Fast 1600 Menschen waren zum ersten Mal Blut spenden", so Frank Kerkhoff. "Auch wenn diese gestiegenen Zahlen Grund zur Freude bieten und zeigen, dass in Krisenzeiten die Hilfsbereitschaft der Bochumer Bürger ungebrochen ist, bitten wir weiterhin um rege Teilnahme an der Blutspende."

