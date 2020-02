Bochum. Bochum gestaltet einen seiner wichtigsten Plätze in der Innenstadt um. In einem Wettbewerb soll der besten Vorschlag ermittelt werden.

Bochum drückt beim Husemannplatz aufs Tempo

Deutlich verändern wird sich das Stadtbild Bochums in der westlichen Innenstadt in den nächsten Jahren. Bei der Neugestaltung des Husemannplatzes drückt die Verwaltung nun auf die Tube. Schon am 26. Mai will sie den Sieger des jetzt begonnenen Gestaltungswettbewerbs bekannt geben.

Auch bei den Kosten gibt es einen ersten Anhaltspunkt. „Die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Bochum geht von Baukosten in Höhe von circa 300 Euro pro Quadratmeter für den etwa 6500 Quadratmeter großen Platz aus“, heißt es in der Ausschreibung des Planungswettbewerbs. Sie erwartet also Kosten von etwas zwei Millionen Euro.

Wettbewerb für 18 Planungsbüros

Insgesamt 18 Planungsbüros können an dem Wettbewerb teilnehmen, vier stehen bereits fest. Sie wurden von der Stadt eingeladen, sich zu beteiligen. Es sind: Lohaus Carl Köhlmos (aus Hannover), GTL Michael Triebswetter (Kassel), SINAI Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH (Berlin) und WES Landschaftsarchitektur (Hamburg).

Dem Preisgericht gehören 13 Personen aus Verwaltung, Politik und Architektur an, darunter Stadtbaurat Markus Bradtke und Ralf Meyer, Geschäftsführer der Bochum Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft.