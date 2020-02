Bochum. Heruntergekommen mutet die Fassade des ehemaligen Heiland-Hauses in der Innenstadt von Bochum an. Das soll sich bald ändern – mit Stil.

Bochum: Ehemaliges Möbelhaus soll dezente Fassade erhalten

Klarere Linien und eine elegantere Anmutung soll das ehemalige Heiland-Möbelhaus an der Ecke Südring/Kortumstraße in der Innenstadt von Bochum bekommen. So sieht es der momentane Stand der Umbaupläne vor.

Der Investor Solidare Real Estate aus Düsseldorf will dem 1979 erbauten und 1982 erstmals umgebauten Haus ein ganz anderes Erscheinungsbild geben. Das geschieht nach Auskunft des Eigentümers in enger Absprache mit der Bochumer Bauverwaltung und dem Gestaltungsbeirat.

Einheitliche Bauflucht einhalten

Besonders markant an der neuen Fassade ist der fehlende Mauervorsprung an der Kortumstraße im Bereich der ersten Etage. Hier wünscht sich die Verwaltung eine einheitliche Bauflucht entlang der Straße, so wie es auch im neuen Gestaltungshandbuch für die Innenstadt zu lesen ist. Ein wenig erinnert das neue Gesicht der Immobilie dem Motto „Weniger ist mehr“. Außerdem fehlt die Metallverkleidung an beiden Fassaden, sowohl an der Kortumstraße wie auch am Südring.

„Das ist noch nicht die endgültige Version“, sagt Solidare-Projektmanager Joscha Flieger. Abzuwarten bleibe das Votum von Gestaltungsbeirat und Bauverwaltung. Aber vermutlich kommt der jetzt vorliegende Entwurf dem künftigen Bild der Immobilie schon sehr nah.

Liste mit gefährdeten Immobilien

Mit dem Umbau, der noch in diesem Jahr beginnen soll, würde der „Downgrading-Prozess" gestoppt werden, den das Haus in den vergangenen Jahren erlebt hat. Die Pflege ließ zu Wünschen übrig, das Erscheinungsbild wurde immer schlechter. Die Immobilie kam daher auf die zweifelhafte Liste von Objekten im gesamten Stadtgebiet, die sich in einem schlechten Zustand befinden – das Verdachtsimmobilien-Kataster. Aus dieser Liste dürfte das Heiland-Haus bald verschwinden, sollten die Umbaupläne zügig umgesetzt werden.