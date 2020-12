Bochum: Ein Senioren-Taxi-Dienst soll Unterstützung bieten

Ein Senioren-Taxi-Dienst soll in Bochum eingeführt, lautet eine Bürger-Idee.

Bochum. Bürger fordern einen Senioren-Taxi-Dienst in Bochum. Um Ältere finanziell zu entlasten und ihnen in der Coronazeit mehr Schutz zu bieten.

Um mobil zu sein, sind betagte Senioren ohne Auto und Hilfe oftmals auf ein Taxi angewiesen. Um zum Beispiel zum Arzt oder Krankenhaus zu kommen. Da können dann schnell Summen zusammenkommen, die man sich mit schmaler Rente nicht leisten kann. „Und ein Taxi bietet in der Corona-Pandemie zudem die Möglichkeit, sicher zum Ziel zu kommen", erklärt Ernst-Ulrich Roth.

Hilfe auch in Coronazeit wichtig

Er schlägt mit seinen Mitstreitern vor, dass der Stadtrat die Einführung eines Senioren-Taxi-Dienstes beschließen soll, von der Stadt Bochum finanziell unterstütz. Diese Idee hat er gemeinsam mit Ottilie Scholz, Reinhard Micheel und Edgar Fischer – sie bezeichnen sich als „die BO-Bande" - entwickelt und der Stadtspitze in einem Schreiben unterbreitet.

Die Bochumer Taxi-Unternehmen sollten auf freiwilliger Basis diesen Dienst organisieren und anbieten. Und: „Nutzen können das Senioren-Taxi Menschen ab 70 Jahre, die eine Behinderung von mindestens 50 Prozent oder eine Rente von unter 1150 Euro nachweisen. Die Kosten pro Fahrt im Bochumer Stadtgebiet werden auf 5 Euro oder 2,50 Euro begrenzt. Pro Monat kann das Senioren-Taxi für acht Fahrten oder vier Fahrten genutzt werden."

Immer mehr Senioren

Schließlich lebten die freiwillig oder aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr mit dem Auto fahren. „Sie sind auf den Öffentlichen Nahverkehr oder Angehörige angewiesen. Oft müssen Senioren aber auch ein Taxi nutzen, um dringend notwendige Wege zurückzulegen. Die Entscheidung, welches Verkehrsmittel Senioren nutzen möchten, darf in Zeiten der Corona-Pandemie nicht vom Geldbeutel bestimmt sein."

ÖPNV und Freunde nicht immer da

Im Laufe der Jahre würden Fahrten mit dem ÖPNV immer beschwerlicher, „wenn nicht unmöglich. Auch die Wege von und zu den Haltestellen können für ältere Menschen zu lang sein. Außerdem sind nicht immer Angehörige, Freunde oder Bekannte zur Stelle". Und: In der Corona-Krise seien Fahrten mit dem Senioren-Taxi direkt von der Haustür zum Ziel und zurück „Gesundheitsprävention, da viele unnötige direkte und indirekte Kontakte vermieden werden".

Der Senioren-Taxi-Dienst könnte so eine Lücke füllen und den Senioren „ein selbstbestimmteres Leben ermöglichen. Gleichzeitig erzielen die Bochumer Taxi-Unternehmen in wirtschaftlich schweren Zeiten zusätzliche Einnahmen und erhalten so Bochumer Arbeitsplätze". Die Stadt solle auch prüfen, ob für ein solches Projekt Bundes- oder Landesmittel zur Verfügung stehen oder eine Beteiligung der Krankenkassen möglich ist.

Die "BO-Bande" nennt ein Rechenbeispiel: "Die Kosten für eine Fahrt von der Hölderlinstraße zum Knappschaftskrankenhaus Langendreer liegen zwischen 20 und 25 Euro. Die Rückfahrt schlägt ebenfalls mit 20 bis 25 Euro zu Buche. Beim Senioren-Taxi-Dienst würden für Hin- und Rückfahrt 10 Euro anfallen, die restlichen bis zu 40 Euro kommen aus der Stadtkasse."

INFO: Stadt soll Gutscheine verteilen

Die Stadt Bochum solle die Voraussetzungen prüfen und einen nicht übertragbaren Berechtigungsausweis oder Gutscheine erteilen. Die Kosten sollten aus dem städtischen Haushalt bestritten werden. „Wir schlagen die Begrenzung auf acht bzw. vier Fahrten pro Monat vor. Aus gleichem Grund ist eine Altersgrenze vorgesehen und der Nachweis einer Behinderung oder einer niedrigen monatlichen Rente. Nicht genutzte Fahrten verfallen." Der Seniorenbeirat hatte sich schon mal 2018 mit diesem Vorstoß an die Stadt gewandt – allerdings erfolglos.