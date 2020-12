Einbruch Bochum: Einbrecher erbeuten Tabak und Alkohol in Restaurant

Bochum In einem Restaurant in Bochum haben Einbrecher einen Zigarettenautomaten, Bargeld und Alkohol erbeutet. Damit türmten sie zu Fuß.

Einer oder mehrere unbekannte Täter sind am Sonntag (27. Dezember) in ein italienisches Restaurant in Bochum-Langendreer .

Laut verschafften sie sich zwischen 1 und 10.50 Uhr mit Gewalt Zugang in die Räume an der Straße Am Leithenhaus 14 und erbeuteten einen Zigarettenautomaten, Bargeld und diverse Flaschen mit alkoholischen Getränken.

Mit der Beute flüchteten sie Täter über einen kleinen Fußpfad

Über einen kleinen Fußpfad flüchteten sie in Richtung der nahegelegenen Bahnschienen.

Die bittet unter der Rufnummer 0234/909-8205 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

+++ Nachrichten aus Bochum direkt aufs Handy: Hier geht es zum WAZ-Newsletter +++