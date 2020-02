Feuerwehreinsatz In Bochum brennt Gasleitung: Zwei Häuser evakuiert

Bochum. Eine brennende Gasleitung beschäftigt derzeit in Bochum-Harpen die Feuerwehr. Der Einsatz dauert derzeit noch an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Bochum brennt Gasleitung: Zwei Häuser evakuiert

In Bochum-Harpen brennt eine Gasleitung. Zur Zeit ist die Feuerwehr Bochum dort im Einsatz. Gegen 16 Uhr meldete eine Anwohnerin im Ostaraweg, dass in einem offenen Bauloch Funken sichtbar sind und es ebenfalls nach verbranntem Gummi riecht. Der Schaden ist etwa vor der Hausnummer 24 entstanden.

18 Uhr: Die Feuerwehr ist vor Ort und jederzeit bereit, sollte sich die Lage verändern, mit weiteren Kräften zum Ort des Geschehens zu kommen.

19 Uhr: Mittlerweile ist es den Fachleuten gelungen, auf einer Seite die Leitung zu schließen, doch noch immer brennt es.

Anwohner sind beunruhigt

Die beiden angrenzenden Häuser der Hausnummern 24 und 26 evakuiert werden, teilen die Stadtwerke mit. Das Feuer kann derzeit noch nicht komplett gelöscht werden und brennt kontrolliert weiter.

Auf WAZ-Nachfrage hatten die Stadtwerke den Vorfall rasch bestätigt: „Es hat keine Explosionsgefahr bestanden. Die austretende Gasmenge ist gering“, so ein Sprecher der Stadtwerke. Trotzdem sind die Anwohner in diesem Wohngebiet beunruhigt, da Gebäude geräumt werden mussten.

Insgesamt sind in dieser kleinen Einfamilienhaussiedlung im Moment sieben Häuser ohne Strom. Spezialisten der Stadtwerke sind dabei die Leitung auf beiden Seiten freizulegen. Wie Stadtwerkesprecher Kai Krischnak mitteilt, sei (um 18.30 Uhr) davon auszugehen, dass das Feuer binnen etwa einer Stunde gelöscht werden könne.

Brand soll durch Lichtbogen entstanden sein

Mittlerweile gibt es weitergehende Erkenntnisse zur wahrscheinlichen Ursache: Die Stadtwerke gingen zuerst aus, dass der Brand durch Funkenflug bei Tiefbauarbeiten entstanden ist. Mittlerweile, so Sprecher Krischnak gibt es jedoch die Theorie, dass durch einen Kabelfehler des dort ebenfalls liegenden Stromkabels ein Lichtbogen entstanden ist, der für die Entzündung des Gases gesorgt habe.

Seit über zwei Stunden brennt das Gas im Ostaraweg. Zwei Häuser wurden evakuiert. Foto: Feuerwehr

Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, war bereits die Gasleitung beschädigt und das Gas entwich unter Flammenschein. Das Umfeld wurde durch die Feuerwehr gesichert. Für die Anwohner besteht keine Gefahr. Es wird dennoch gebeten ausreichend Abstand zur Einsatzstelle einzuhalten. Die Stadtwerke Bochum sind an der Einsatzstelle eingetroffen und werden nun in Verbindung mit dem Tiefbauamt der Stadt Bochum die Gasleitung verschließen.

Die Löscheinheit Brandwacht der Freiwilligen Feuerwehr stellt für den Zeitraum den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher.

Hier gibt es mehr Nachrichten aus Bochum