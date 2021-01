Bochum: Einfache Entsorgung für Elektrokleingeräte gefordert

So sehen die Sammelbehälter für die Elektrokleingeräte-Entsorgung in Hamburg aus, die es nach Forderung der UWG auch in Bochum geben soll.

Bochum Die UWG: Freie Bürger fordert in Bochum eine einfachere Entsorgung von Elektrokleingeräten. Münster, Hamburg und Bremen sollen Vorbild sein.

Ein Pilotprojekt soll in Bochum die Entsorgung von Elektrokleingeräten vereinfachen. Das fordert: „Der USB wird damit beauftragt, an drei Containerstellplätzen das Angebot um einen Container für Elektrokleingeräte zu ergänzen", heißt es in dem Antrag, den die die Unabhängige Wähler-Gemeinschaft in den Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Ordnung, der am 3. Februar tagt, eingebracht hat.

Das Pilotprojekt, mit einer Laufzeit von einem Jahr, solle den Bürger einen einfacheren Zugang zur Entsorgung von Elektrokleingeräten ermöglichen. „Eine Entsorgung von Elektrokleingeräten über die Restmülltonne ist aus triftigen Gründen ausdrücklich nicht gestattet“, sagt Ratsmitglied Hans-Josef Winkler, der auch Mitglied im Umwelt-Ausschuss ist . „Die Verbraucher sind verpflichtet, die Geräte separat vom Hausmüll zu entsorgen. Allerdings ist die lange Anfahrt zu einem Wertstoffhof aus ökologischer Sicht nicht immer zu empfehlen. Da macht es durchaus Sinn, entsprechende Sammelbehälter aufzustellen.“

UWG in Bochum will Münster, Hamburg und Bremen zum Vorbild nehmen

Viele Städte, darunter Münster, Bremen oder Hamburg, hätten bereits Container für die Entsorgung von Elektrokleingeräten bereitgestellt. Welche Gegenstände eingeworfen (und nicht eingeworfen) werden dürfen, könnte über entsprechende Aufkleber und Piktogramme auf den Containern gekennzeichnet werden.

