Bochum: Entsteht am VfL-Stadion bald ein Erotikhotel?

Bochum/Gelsenkirchen. Entsteht am Bochumer VfL-Stadion ein Erotikhotel? In Gelsenkirchen gibt es diese Pläne an der Arena. Die Aufregung ist groß. Der Stand der Dinge.

Das Courtyard-Hotel im Stadtpark und das Renaissance-Hotel am Stadion haben neue Mehrheitsgesellschafter. Wie in Gelsenkirchen werden auch in Bochum Spekulationen laut, nach denen beide Häuser zu Hotels mit Erotik-Flair umgestaltet werden sollen. Stellungnahmen der neuen Eigentümer blieben am Mittwoch aus. Die Stadt Bochum sagt: Wir kennen derartige Pläne nicht.

"Kommt ein Erotikhotel nach Schalke?", wird in diesen Tagen in Gelsenkirchen gefragt. Das Courtyard by Marriott-Hotel im Schatten der Arena wurde vom Düsseldorfer Immobilienunternehmen Anter Group als Mehrheitseigner übernommen. Elmar Appel, Referent der Geschäftsführung, bestätigte auf WAZ-Anfrage, dass an dem Standort ein "Stays Design Hotel" entsteht.

Hotel-Pläne für Bochum: Ketten und Pole-Dance-Stangen

Als Vorbild dienen soll das "Stays"-Hotel in Dortmund. Dessen Konzept, so heißt es, setze auf erotische Abenteuer-Urlaube für Erwachsene. Die Zimmer, die auch stundenweise zu buchen sind, tragen Namen wie „Moulin Rouge“ oder „Cleopatra“; einige sind mit Pole-Dance-Stangen und goldfarbenen Whirlpools ausgestattet. Die „Wellness de luxe Suite“ mit dem Namen „Shades of Stay” schafft nicht nur lautmalerisch eine Bindung an den Sadomaso-Erotikfilm „Fifty Shades of Grey“. Ketten am Bett lassen Raum für Fesselspiele, so zumindest zeigen es die Werbe-Bilder.

In Gelsenkirchen hat ein erster WAZ-Bericht über die Planungen am Schalke-Stadion in dieser Woche Stadt und Politik alarmiert. Von einem "Sexhotel" und "Stundenhotel" an exponierter Stelle ist die Rede.

Anter: Erotik-Konzept soll auch in Bochum umgesetzt werden

Wie die Anter-Geschäftsführung auf WAZ-Anfrage bestätigte, hat die Gruppe "zwei weitere Häuser in Bochum übernommen". Nach Informationen unserer Zeitung sind dies das Renaissance-Hotel am Stadionring und das Courtyard-Hotel (104 Zimmer, zwei Suiten) an der Klinikstraße.

Beide 4-Sterne-Herbergen gehören - wie das Haus in Gelsenkirchen - zur Marriott-Gruppe. Auch in den beiden Bochumer Hotels solle das "Stays"-Konzept umgesetzt werden, kündigte Anter-Referent Appel im Gespräch mit der WAZ Gelsenkirchen an.

Eine Anfrage der WAZ Bochum blieb am Mittwoch bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Das Renaissance und Courtyard sind wegen des Corona-Lockdowns derzeit geschlossen, hieß es bei Marriott.

Stadt bestätigt Gespräche mit Anteilseignern

Die Stadt Bochum bestätigt, über den Wechsel der Mehrheitsverhältnisse informiert zu sein. "Es hat erste Gespräche mit der Hotelgesellschaft und den Anteilseignern gegeben", erklärt Stadtsprecher Peter van Dyk. Von einem Erotik-Konzept sei aber "nichts bekannt".

In Gelsenkirchen drücken derweil Wirtschaftspolitiker von SPD, CDU, Grüne und FDP in ersten Reaktionen ihre Sorge aus. Union und Liberale fordern für die nächste Sitzung des Wirtschaftsförderungsausschusses einen Sachstandsbericht. Die Anter-Group wird zu "Verlässlichkeit und Transparenz" aufgerufen. Eine Abweichung von der vorgesehenen Hotellerie und Gastronomie eröffnet der Stadtverwaltung nach eigenen Angaben die Chance, das Vorhaben zu beeinflussen. Ansonsten sei der Handlungsspielraum begrenzt.

VfL Bochum hat sein Mannschaftshotel nebenan

Wie in Gelsenkirchen befindet sich auch das Renaissance-Hotel in Bochum in unmittelbarer Nähe zum Stadion. Zwar würden die VfL-Profis nicht von einer erotischen Note der Herberge profitieren. "Unser Mannschaftshotel ist das H+ direkt nebenan", sagt VfL-Sprecher Jens Fricke. Es komme aber häufiger vor, dass Gegner der Fußball-Bundesligisten Schalke 04 und Borussia Dortmund in einem der beiden Bochumer Hotels absteigen.

