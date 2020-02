Bochum: Evangelische Kirche wählt neue Leitungsgremien

In der Erlöserkirche Bochum-Hiltrop und in 14 weiteren Gemeinden werden am Sonntag die ehrenamtlichen Leitungsgremien gewählt.

Bochum. In 15 evangelischen Gemeinden werden die Presbyterien neu besetzt. Vier Jahre lang entscheiden die Ehrenamtlichen die Geschicke der Kirche mit.

In der Evangelischen Kirche in Bochum stehen am Sonntag (1.3.) Kirchenwahlen an. In den 15 Gemeinden sind die Leitungsgremien, die Presbyterien, neu zu besetzen.

Das Motto der diesjährigen Kirchenwahl lautet „GeMEINde beWEGen“.„Ich freue mich, dass wir in allen Bochumer Gemeinden geeignete und qualifizierte Kandidatinnen und Kandidaten für unsere Leitungsgremien gefunden haben“, so Superintendent Gerald Hagmann. Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Bochum

In der Evangelischen Kirche leiten Presbyter zusammen mit den Pfarrerinnen und Pfarrern die Kirchengemeinden. Das Presbyterium kümmert sich um alle personellen, finanziellen und baulichen Angelegenheiten der Gemeinde. Die Amtszeit der Ehrenamtlichen beträgt vier Jahre.

Die Zahl der zu wählenden Vertreter richtet sich nach der Größe der jeweiligen Gemeinde. Insgesamt werden in den Bochumer Gemeinden etwa 165 Kirchenvertreter gewählt. In Gemeinden, in denen es genauso viele Kandidaten wie zu besetzende Stellen gibt, gelten die Bewerber nach einer Einspruchsfrist als gewählt.