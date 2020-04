Bochum: Evangelisches Jugendpfarramt bekommt neue Leitung

Bochum. Rainer Blauth ist der neue Leiter des Jugendpfarramtes in Bochum. Die Evangelische Kirche möchte die Jugendarbeit in Zukuft weiter ausbauen.

Ein Pfälzer mit Bochumer Wurzeln ist neuer Leiter des Evangelischen Jugendpfarramtes. Der 52-jährige Diakon und Sozialmanager Rainer Blauth hat Anfang April die Nachfolge von Wilfried Maier angetreten, der bereits im November 2018 in den Ruhestand gewechselt ist. In der Übergangszeit hatte Jugendreferentin Ruth Ditthardt kommissarisch das kirchliche Jugendamt geführt.

Nun also Rainer Blauth – und eine große Aufgabe, die seine Amtszeit prägen werde, so ein Sprecher der Evangelischen Kirche in Bochum. Die Kirche will ihre Kinder- und Jugendarbarbeit in Bochum ausbauen. Diese inhaltliche Weiterentwicklung liegt nun in der Verantwortung von Rainer Blauth.

Offizielle Einführung mit einem Gottesdienst in Bochum steht noch aus

Und dort ist sie nach Ansicht von Superintendent Gerald Hagmann gut aufgehoben. „Wir haben uns ja schon vor einiger Zeit auf den Weg gemacht, unsere Kinder- und Jugendarbeit als eine zentrale Aufgabe unserer Kirche noch stärker zu fördern“, betont Superintendent Hagmann und ergänzt: „Deshalb freuen wir uns, dass mit Rainer Blauth ein kompetenter Mitstreiter den Weg zurück nach Bochum gefunden hat.“

Der Wechsel nach Bochum ist für Rainer Blauth nur ein weiterer Ortswechsel, sein persönliches Credo bleibt: „Junge Menschen auf dem Weg ins Leben begleiten ist der rote Faden, der sich durch mein Leben zieht“, unterstreicht er.

