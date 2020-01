Bochum. Das Bochumer Tourneetheater „Liberi“ ist bundesweit erfolgreich. Mit „Die Schöne und das Biest“ macht das Ensemble im März in der Heimat Station.

Bochum: Familientheater bringt Belle-Klassiker auf die Bühne

Das Theater Liberi absolviert auch in diesem Jahr ein Heimspiel in Bochum. Am Sonntag, 15. März, wird „Die Schöne und das Biest“ im Ruhrcongress aufgeführt. WAZ-Leser haben verbilligten Eintritt.

2008 gegründet, zählt das Tourneetheater mit Sitz an der Essener Straße zu den Branchengrößen in Deutschland. Jährlich mehr als 100.000 Kinder, Eltern und Großeltern besuchen die Familienmusicals, die sich bekannter Klassiker bedienen, dabei aber mit Eigenkompositionen und einer aufwendigen Choreographie in Szene gesetzt werden.

WAZ-Leser sparen pro Karte drei Euro

Im vergangenen Jahr begeisterte „Das Dschungelbuch“ die kleinen und großen Gäste im Ruhrcongress. In diesem Frühjahr wird „Die Schöne und das Biest“ dargeboten: „eine berührende Geschichte über die wahre Liebe“, heißt es in der Ankündigung.

Das Musical ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Beginn am Stadionring ist um 15 Uhr. Die Karten kosten zwischen 15 und 27 Euro und sind online auf www.theater-liberi.de erhältlich. Die WAZ ist Medienpartner. Unsere Leser sparen beim Kauf im WAZ-Leserladen an Huestraße 17-19 drei Euro pro Karte.