Auch eine Drehleiter wurde in Stellung gebracht.

Bochum. Die Feuerwehr hat einen Wohnungsbrand in einem zweiten Stockwerk in Bochum gelöscht. Bewohner waren rechtzeitig im Freien. Verletzt wurde niemand.

Bochum: Feuerwehr löscht Wohnungsbrand - niemand verletzt

Die Feuerwehr hat einen Wohnungsbrand in Goldhamme/Weitmar gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Am Donnerstag gegen 14 Uhr wurde der Leitstelle eine Rauchentwicklung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Cramerstraße gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, hatten alle anwesenden Bewohner des Hauses ihre Wohnungen bereits durch den rauchfreien Treppenraum verlassen. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem C-Rohr über den Treppenraum zu der Brandwohnung, während die Drehleiter parallel von außen in Stellung gebracht wurde.

Freiwillige Feuerwehr unterstützte den Einsatz

Die Retter öffneten die Wohnung gewaltsam und löschten den Brand in der Diele, der sich noch in der Anfangsphase befand. In der Wohnung war kein Bewohner. Zur Brandursache wurde nichts bekannt.

An dem Einsatz, der gegen 15.10 Uhr beendet war, waren insgesamt 31 Kräfte beteiligt. Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Heide und Wattenscheid-Mitte besetzten gleichzeitig die Feuer- und Rettungswache 1 und unterstützen bei der Sicherstellung des Grundschutzes.