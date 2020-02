Bochum: Feuerwehr rettet 45-Jährige aus metertiefem Schacht

Bochum. Drama an der Jahrhunderthalle Bochum: Eine Frau (45) war in einen acht Meter tiefen Schacht gestürzt. Die Feuerwehr rettete sie spektakulär.

Auf spektakuläre Weise ist am Freitagvormittag eine 45-jährige Bochumerin aus einem acht Meter tiefen Schacht an der Jahrhunderthalle Bochum gerettet worden.

Sie wurde laut Feuerwehr schwer verletzt, war aber ansprechbar. Lebensgefahr soll nicht bestehen.

Die Frau ist laut Polizei am Donnerstag (20.) gegen 17.40 Uhr als vermisst gemeldet worden. Anwohner hatte die Anzeige erstattet und erklärt, dass sich die Frau am Westpark/Jahrhunderthalle aufhalten könnte.

Die Beamten suchten dort sofort in diesem Bereich mit großem Aufwand. Auch ein Polizeihubschrauber und die in Wattenscheid stationierte Hundestaffel der Feuerwehren NRW wurden eingesetzt. Auch ein Drohne startete in die Luft.

Am Freitagvormittag wurde die Frau dann von einem Polizisten in einem Abwasserschacht unter einem Kellergewölbe des ehemaligen Stahlwerks „Bochumer Verein“ entdeckt. Die Frau im Schacht hatte die Suchmaßnahmen bemerkt und um Hilfe gerufen.

Feuerwehrkran zieht die Frau in einem Schleifkorb hoch

Mit diesem Kran wurde die Frau auf eine Brücke an der Jahrhunderthalle gehievt. Foto: Justin Brosch

Zur Hälfte hatte sich die Frau aus dem Schacht selbst befreien können, aber nicht ganz. Polizisten halfen ihr nach Kräften und betreuten sie. Letztlich gerettet wurde sie dann von der Feuerwehr. Um 11.06 Uhr ging der Alarm ein.

Höhenretter der Feuerwehr legten die Frau auf einen „Schleifkorb“ und zogen diesen dann mit einem Feuerwehrkran vier bis fünf Meter hoch auf eine sichere Brücke.

Hintergründe sind noch ungeklärt

Warum die Frau in diese Notlage geriet und was sie in dem Kellergewölbe gesucht hat, ist noch nicht öffentlich bekannt. „Nach derzeitigem Stand ist von einem Unglücksfall auszugehen“, teilte ein Polizeisprecher mit.

Um 12.50 Uhr war der Einsatz beendet.