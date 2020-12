Blaulichteinsatz Bochum: Feuerwehr rückt wegen Verpuffung in Ölheizung aus

Bochum Wegen einer gemeldeten Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in Bochum rückten 34 Kräfte der Feuerwehr aus. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Bochum ist am Abend des 1. Weihnachtstages zu einer Verpuffung an einer Ölheizung in Bochum-Linden ausgerückt. Verletzt wurde niemand.

Um 18.34 Uhr wurde Alarm geschlagen: Rauchentwicklung in einem Keller eines Zweifamilienhauses in der Surenfeldstraße. 34 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr eilten zur Einsatzstelle. Rauch im Kellerbereich wurde laut Feuerwehr allerdings nicht festgestellt.

Geringe Mengen Öl und Abgase traten laut Feuerwehr Bochum aus

Die Erkundung der ergab, dass es sich um eine Verpuffung in der Ölheizung handelte. Es traten den Angaben zufolge geringe Mengen Abgase und Öl aus. Die Ölzufuhr wurde abgesperrt, der Kellerbereich durch die Feuerwehr belüftet. Um 19.30 Uhr war der Einsatz beendet.

Weitere Nachrichten aus Bochum finden Sie hier.

+++ Nachrichten aus Bochum direkt aufs Handy: Hier geht es zum WAZ-Newsletter +++