Bochum: Folkwang-Schauspielschüler stellen sich vor

Bochum. Die Schauspieler-Ausbildung der Folkwang Hochschule hat in Bochum eine große Tradition. Im Februar stellt sich der Nachwuchs an vier Abenden vor.

Schauspielschüler der Schauspielschule Bochum stellen sich mit ihren Eigenproduktionen in Bochum vor. Die Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen.

Bochum ist seit 1937 Standort für Schauspiel-Ausbildung. Was einst als Gründung aus dem Schauspielhaus heraus begann (Intendant Saladin Schmitt) gehört längst zum weiten Kanon der Künstler-Ausbildung der Folkwang Hochschule.

In jedem Jahr wird das „Artist Diploma“ als Abschluss an die erfolgreichen Absolvent/innen verliehen. Ausbildungsstätte ist der umgebaute und erweiterte Komplex des Thürmer-Saals an der Friederikastraße.

Teamfähigkeit spielt in Bochum eine große Rolle

Die Folkwang Universität der Künste bildet Schauspielerinnen und Schauspieler aus, die überall im deutschsprachigen Raum die Bühnen bevölkern. Ausbildungsinhalte sind die Vermittlung von darstellerischen, körperlichen und stimmlich-sprecherischen Anforderungen. Individualität und Selbstständigkeit zu erlangen, um im Theaterberuf, in Film, Fernsehen und Medienarbeit zu bestehen, ist das Ausbildungsziel. Teamfähigkeit spielt eine entscheidende Rolle.

Was die breit aufgestellte Folkwang-Ausbildung in den traditionellen Theaterformen zu bieten hat, das wird in jedem Semester auch öffentlich einem interessierten Publikum vorgestellt.

Eigene Arbeiten werden dem Publikum vorgestellt

Vier Veranstaltungen sind im Februar zu erwarten: So am Mittwoch, 12. Februar, und Freitag, 14. Februar, die Aufführungen des Artist Diploma (Teil 1) und am Donnerstag, 13. Februar, und Samstag, 15. Februar, die Premiere-Vorstellungen des Artist Diploma Teil 2.

Die Absolvent/innen des Studiengangs Schauspiel zeigen in den Vorstellungen ihre Eigenarbeiten, die sie unter der künstlerischen Leitung der Folkwang-Professoren Noam Meiri und Gerold Theobalt erarbeitet haben.

Beginn ist jeweils um 19 Uhr in der Black Box auf dem Folkwang-Campus, Friederikastraße 4. Der Eintritt ist frei.

Mehr Nachrichten aus Bochum finden Sie hier