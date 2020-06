Bochum: Frau stürzt in Wald - Aufwändige Rettungsaktion

Archivbild aus dem Januar 2018: Eine Frau ist am Dienstagabend im Weitmarer Holz in Bochum verunglück. Die Feuerwehr musste die Schwerverletzte erstmal orten, um sie retten zu können.

Bochum. Eine Frau ist Dienstagabend in Bochum eine Böschung hinabgestürzt und war bewegungsunfähig. Die Feuerwehr hatte Mühe, sie zu finden.

So nah, und doch so weit weg: Ein Unfall im Waldgebiet Weitmarer Holz hat am Dienstagabend in Bochum eine aufwändige Rettungsaktion ausgelöst. Eine Frau war eine Böschung hinab gestürzt und konnte sich nicht mehr bewegen. Die Feuerwehr hatte Mühe, sie überhaupt zu finden.

Die Feuerwehr konnnte die Schwerverletzte letztlich über ihr Handy orten, nachdem sie eine Textnachricht an die Feuerwehr gesendet hatte, deren Geodaten die Feuerwehr auswertet. Ergebnis: Die Verunglückte lag etwa 600 Meter von der Straße "Roomersheide" in unwegsamem Waldgebiet, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit.

Schwerverletzte wurde mit einer Schleifkorbtrage geborgen

Um 20.11 Uhr hatte die Verunglückte die Feuerwehr alarmiert. Insgesamt 13 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst wurden zum Einsatzort geschickt. Zuerst stieg eine Notärztin zu der Verunglückten hinab, die eine fünf Meter tiefe Böschung hinunterstürzt war. Dann wurde sie von acht Rettern in eine Schleifkorbtrage gelegt und die Böschung hinaufgezogen. Bis zum Rettungswagen musste die Frau dann von mehreren Feuerwehleuten mehrere Hundert Meter zur nächsten Straße getragen werden, sagte ein Feuerwehrsprecher auf Nachfrage.

Warum die Frau, die laut Feuerwehr Mitte 20 Jahre alt ist und wohl nicht aus Bochum kommt, in dem abgelegenen Gebiet am Abend unterwegs war, war zunächst nicht bekannt. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Zu ihrem Gesundheitszustand gab es am Dienstagmorgen keine weiteren Angaben.

Der Einsatz dauerte ingesamt knapp zwei Stunden. (dae)