Bochum: Fridays for Future ruft zu Klimastreik im Netz auf

Bochum „Fridays for Future“ und „Students for Future“ rufen für Freitag (24. April) wieder zum Klimastreik auf. Wegen Corona findet er im online statt.

Die Gruppen „Fridays for Future“ und „Students for Future“ aus Bochum rufen am Freitag (24. April) zum Klimastreik im Internet auf. Unter den Hashtags #NetzStreikFürKlimagerechtigkeit und #FightEveryCrisis hoffen die Organisatoren auf eine rege Teilnahme, um sich auch ohne Großdemonstration Gehör zu verschaffen, heißt es auf der Facebook-Seite.

„Fridays for Future“ und „Students for Future“ rufen die Bochumer auf, Bilder oder Videos unter den oben genannten Hashtags zu posten oder die Gehwege in den Stadtteilen mit Straßenmalkreide zu verschönern. „Wie immer gilt: der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt“, so die Organisatoren. Wer zur Risikogruppe gehört und deshalb nicht rausgehen möchte, könne im Internet dem Livestream von „Fridays for Future Deutschland“ folgen.

„Fridays for Future“ und „Students for Future“ laden zu Online-Veranstaltungen

Ziel der Aktion sei es, gegen eine bevorstehende Inbetriebnahme des Kohlekraftwerks Datteln 4 zu demonstrieren. „Anstatt Schritte in eine CO²-neutrale Zukunft zu gehen, werden weiterhin kurzfristige Profitinterressen von RWE und Co. bedient“, kritisieren die Gruppen.

Zudem laden „Fridays for Future“ und „Students for Future“ für Mai zu zwei Aktionen ein. Am Dienstag, 5. Mai, findet ab 18 Uhr ein „Willkommens-Plenum“ statt, am 7., Mai gibt es ab 18 Uhr einen Quizabend. Bei beiden Aktionen handelt es sich um Online-Veranstaltungen.

